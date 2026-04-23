«Возраст уже, всякий кусочек сыпется»: Лепс сделал неожиданное признание о детях на фоне нового романа Авроры Кибы. Детали скандального разрыва

23 апреля 2026, 13:52

Григорий Лепс и его спутница Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Григорий Лепс и Аврора Киба — пожалуй, самый эпатажный и обсуждаемый роман российского шоу-бизнеса. Эти отношения с 40-летней разницей в возрасте с самого начала вызывали вопросы, но, казалось, самих влюблённых чужое мнение не волновало. Но недавно стало известно: этот союз завершён. Сегодня 62-летний музыкант заявляет, — финальную точку ставить рано, он рассчитывает на примирение. Как отличить слухи от искренней попытки вернуть возлюбленную, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Просьба к журналистам и блогерам Реакция Лепса после объявления о разрыве Мечта Лепса и его недавнее признание

Просьба к журналистам и блогерам

«Не получились пока у нас отношения, но я не теряю надежды, что они возобновятся. И поэтому у меня не было больше романов, и специально не искал никого. Просто я считаю, что мы должны быть вместе, — поделился Григорий Лепс в интервью «Комсомольской правде».

«Пока я не поставлю точку в этом вопросе, их и не будет», — сказал певец в интервью РИА Новости.

«У меня есть девушка. Как же — пишут, что уже нет? Она же выставила пост. Пока девушка не уйдёт из сердца и из головы, она у меня есть», — сказал Григорий.

«Не пишите про нее гадости. Этим вы оскорбляете не только ее, но и меня».

Реакция Лепса после объявления о разрыве

«Просто не объявляли об этом публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы», — сообщили они изданию kp.ru».

«Хорошая она, я набедокурил. Поздно, поздно перевоспитываться. Возраст уже, всякий кусочек сыпется», — признался музыкант изданию The Voice.

Мечта Лепса и его недавнее признание

«Рассматриваю этот вариант. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — заявил Григорий Лепс в интервью РИА Новости.

«Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома. Если получится — трех. Места у меня много. Поменяю метрику, чтобы не было никаких казусов», — цитирует заявление вокалиста издание Super.ru.