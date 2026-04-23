«Возраст уже, всякий кусочек сыпется»: Лепс сделал неожиданное признание о детях на фоне нового романа Авроры Кибы. Детали скандального разрыва
Григорий Лепс и Аврора Киба — пожалуй, самый эпатажный и обсуждаемый роман российского шоу-бизнеса. Эти отношения с 40-летней разницей в возрасте с самого начала вызывали вопросы, но, казалось, самих влюблённых чужое мнение не волновало. Но недавно стало известно: этот союз завершён. Сегодня 62-летний музыкант заявляет, — финальную точку ставить рано, он рассчитывает на примирение. Как отличить слухи от искренней попытки вернуть возлюбленную, читайте в материале «Радио 1».
Просьба к журналистам и блогерам
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» признался: после разрыва с Кибой у него не было женщин. Несмотря на то что с момента расставания прошло несколько месяцев, мужчина не считает себя свободным. Всё потому, что он верит: их история ещё не закончена.
«Не получились пока у нас отношения, но я не теряю надежды, что они возобновятся. И поэтому у меня не было больше романов, и специально не искал никого. Просто я считаю, что мы должны быть вместе, — поделился Григорий Лепс в интервью «Комсомольской правде».Артист нескромно уточнил: женщины проявляют к нему активное внимание. Однако он не поддается на их чары и отвергает любые романтические предложения.
«Пока я не поставлю точку в этом вопросе, их и не будет», — сказал певец в интервью РИА Новости.На все вопросы о личной жизни артист отвечает одно: девушка у него есть. Лепс не раз подчёркивал: Аврора Киба до сих пор не покинула его душу и мысли. А значит, прекращать эти отношения он пока не готов.
«У меня есть девушка. Как же — пишут, что уже нет? Она же выставила пост. Пока девушка не уйдёт из сердца и из головы, она у меня есть», — сказал Григорий.Музыкальный продюсер также обратился к журналистам и блогерам с просьбой не писать плохо о его избраннице, подчеркивая, что негатив в адрес экс-возлюбленной задевает и его самого.
«Не пишите про нее гадости. Этим вы оскорбляете не только ее, но и меня».
Реакция Лепса после объявления о разрывеОтношения пары начались в 2024 году — тогда же появились и планы на свадьбу. Но в январе 2026 года Киба объявила в соцсетях: они с 63-летним артистом больше не пара. Их совместное время, по словам девушки, было наполнено добром и теплом. Расстались они, сохранив благодарность и уважение друг к другу. Друзья Авроры Кибы рассказали что её отношения с Григорием Лепсом фактически завершились еще в декабре 2025 года, однако пара долгое время предпочитала не афишировать этот факт.
«Просто не объявляли об этом публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы», — сообщили они изданию kp.ru».После публикации Авроры Кибы о разрыве в январе 2026 года Григорий Лепс дал комментарий журналистам, в котором признался, что устал от любовных драм.
«Хорошая она, я набедокурил. Поздно, поздно перевоспитываться. Возраст уже, всякий кусочек сыпется», — признался музыкант изданию The Voice.
Мечта Лепса и его недавнее признаниеЛепс неоднократно говорил, что хочет ещё детей.
«Рассматриваю этот вариант. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — заявил Григорий Лепс в интервью РИА Новости.
Продюсер также выразил намерение усыновить детей из детского дома, дать им свою фамилию и отчество.
«Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома. Если получится — трех. Места у меня много. Поменяю метрику, чтобы не было никаких казусов», — цитирует заявление вокалиста издание Super.ru.