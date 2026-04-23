«Не чувствуешь»: Мария Шарапова раскрыла, почему больше не играет в теннис
Мария Шарапова призналась, что больше не играет в теннис даже для себя
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выступила в подкасте Pretty Tough и сделала откровенное признание: она больше вообще не играет в теннис
Напомним, теннисистка официально завершила карьеру в 2020 году. На тот момент ей исполнилось 32 года.
«В жизни всегда бывает такое чувство, когда ты был очень-очень хорош в чём-то в прошлом, но теперь больше не можешь делать это. Из-за своего тела или отсутствия какого-то нерва, словно больше не чувствуешь, что хорош в этом», — поделилась спортсменка своими ощущениями.В рамках разговора Шарапова вспомнила, что последний раз брала ракетку в руки несколько месяцев назад. Та игра стала для неё редким исключением. С тех пор она не участвует в профессиональных турнирах и, как теперь призналась, практически не появляется на корте даже для любительских игр.