Возвращение в кино спустя 10 лет и тайны личной жизни: как живёт звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева?

Анастасия Сиваева (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

10 ноября Анастасии Сиваевой исполняется 34 года. Почему актриса на целых 10 лет пропала из публичного поля, как она восприняла популярность, обрушившуюся на неё после «Папиных дочек», и какими тайнами и загадками покрыта её личная жизнь – в материале «Радио 1».



Биография


Анастасия Сиваева родилась 10 ноября 1991 года в Москве. Её отец работал в строительной компании, а мама сначала была стоматологом, а позже стала психологом. У актрисы есть младший брат Алексей.

С раннего детства родители заметили талант дочери: в пять лет её отдали в студию народного танца, а позже она попала в шоу-группу при модельном агентстве Вячеслава Зайцева. Продюсеры сразу отметили артистизм девочки и предлагали ей участвовать в конкурсах, дефиле и актерских занятиях, что постепенно привело её на кастинги.


«Вообще, какое-то время я была идеальным ребенком – очень удобным и послушным, делала всё, что мне говорили мама с папой. Однако в один прекрасный момент мне это надоело. И я стала сопротивляться, демонстрировать характер, чтоб родителям жизнь мёдом не казалась», – рассказывала Сиваева.

В 10 лет начинающую артистку пригласили на съёмки в «Улицу Сезам» и «Ералаш». Её дебют в кино состоялся в фильме «Слова и музыка» режиссёра Ивана Соловова, где ей удалось поработать с Маратом Башаровым и Верой Сотниковой. В 2005 году Сиваева сыграла Лялю в телевизионном спектакле «Сквозная линия» по одноименной повести Людмилы Улицкой и снялась в эпизоде сериала «Слава богу, ты пришёл!».

Анастасия Сиваева (фото: Instagram* @sivaeva)

«Папины дочки» – пик популярности


Главной ролью актрисы остаётся проект «Папины дочки», куда она попала в 16-летнем возрасте. Изначально предполагалось, что Анастасия сыграет старшую дочь Машу, но продюсеры в последний момент дали ей роль Даши Васнецовой – девочки-гота. Для юной актрисы это стало настоящим вызовом, так как она сама всегда отличалась жизнерадостностью и позитивом, а Даша была полной противоположностью: мрачная, с постоянными проблемами и депрессией.


«Даша мне очень интересна, потому что образ не соответствует моим реальным увлечениям. Я диаметрально противоположный человек. Из-за этого сначала было тяжеловато, сложно было перестроиться. Я много узнала об увлечениях моей героини из разных источников. И меня это увлекло. Теперь, когда я поняла культуру готов, мне легче входить в образ», – делилась Сиваева.

Сериал сразу же обрёл популярность среди россиян и выходил в эфир многие годы. За это время Анастасия сыграла во всех 20 сезонах, а её персонаж вырос вместе с ней: развивалась любовная линия с Вениамином, или «Веником» (роль исполнил Филипп Бледный), героиня постепенно отошла от образа гота и даже стала матерью.


«Меня не удивило, когда мою героиню Дашу выдали замуж за Веника – к этому всё шло. Но я и представить себе не могла, что сценаристы заставят меня рожать. Поначалу была в полной растерянности. Чтобы как-то вжиться в роль, читала специальные книжки, наблюдала за беременными женщинами, маму пытала вопросами: „Почему беременные капризничают? Почему едят морковку с шоколадом?“ И постепенно так сроднилась со своим накладным животом, который носила на площадке по 12 часов, что вне съёмок мне его даже как-то не хватало», – рассказывала актриса.

Популярность Сиваевой росла с каждым годом: в 2008-м вместе с другими участницами она получила премию журнала Glamour в номинации «Команда года».

Из-за постоянных съёмок учёба в школе шла тяжело, поэтому Анастасия окончила её экстерном. В 2010 году она поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения, где училась у Евгения Жарикова и Натальи Гвоздиковой. Уже через год Сиваева дебютировала на театральной сцене в спектакле «Иллюзион» режиссёра Карины Амирхановой, а затем получила главную роль в проекте «Война – дело молодых» Владимира Устюгова.

Кроме «Папиных дочек», актриса принимала участие в фильмах и сериалах «Наваждение», «Слова и музыка», «Сквозная линия», «Последняя минута», «Топор», «Медведицы» и других. На сегодняшний день в её фильмографии насчитывается 13 работ.

Анастасия Сиваева, Филипп Бледный и Мирослава Карпович (фото: Instagram* @sivaeva)

Личная жизнь


Анастасия Сиваева всегда пользовалась вниманием мужчин. В отличие от своей экранной героини Даши Васнецовой, актриса общительная и жизнерадостная, что и привлекает к ней поклонников.

Экранный роман с коллегой Филиппом Бледным породил множество слухов и сплетен, однако сама артистка неоднократно объясняла, что между ними была только дружба, а свадьба в сериале не имеет отношения к её личной жизни.

Что касается реальных отношений, подробностей почти нет, поэтому остаётся только гадать. В 2014 году в СМИ появилась информация о том, что Сиваева вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Приваркина, а в 2015 году у пары якобы родился сын. 21 мая 2024 года они официально развелись, и актриса вернула девичью фамилию. Сейчас, по некоторым источникам, Сиваева вновь замужем и воспитывает сына.

Актриса сама редко раскрывает подробности личной жизни. В 2016 году она вызвала интерес публики, опубликовав фотографию из свадебного салона, но тут же пошутила, что к серьёзным отношениям пока не готова, и попросила не вмешиваться в её частную жизнь.

До недавнего времени Сиваева делилась в соцсетях фотографиями из Москвы и путешествий, но избранника или детей на них поклонники так и не увидели. Недавно она впервые за много лет появилась на публичном мероприятии – презентации нового сезона телеканала СТС – где подтвердила, что у неё есть семилетний сын, но о втором браке говорить не стала.

Уход из кино


Анастасия Сиваева прекратила сниматься в кино и пропала из публичного поля в 2014 году: она не посещала светские мероприятия, не давала интервью и не появлялась на театральной сцене. Причины такого затворничества остаются предметом обсуждений.

Одна версия говорит, что Анастасия разочаровалась в профессии. После «Папиных дочек» все видели в ней лишь Дашу Васнецову, а самой актрисе хотелось серьёзных и интересных ролей, которые ей не предлагали. Поэтому она решила сменить род деятельности.


«Если бы я мечтала о славе, наверняка выросла бы „корона“. Но я к этому не стремилась и была не готова к таким переменам. Когда меня узнавали и просили автографы, я просто терялась, смущалась, не знала, как себя вести. Меня пугало, что я стала зарабатывать больше денег. Мама сказала: „Ты сама распоряжаешься своими деньгами“. Сначала я складывала их в общую копилку, потом стала тратить на подарки родным и себе», — рассказывала актриса в середине 2010-х.

Другая версия связана с личной жизнью. По слухам, партнёр актрисы не хотел, чтобы она часто пропадала на съёмках, и поставил ультиматум. Сиваева выбрала семью и решила посвятить себя личной жизни.

Есть и мнение, что причина ухода связана с психоэмоциональным состоянием. Став знаменитой в подростковом возрасте, Анастасия как бы пропустила этапы взросления, что сказалось на её внутреннем мире. Не найдя себя после завершения проекта, она решила закрыться от постороннего внимания и сосредоточиться на личной жизни.
Анастасия Сиваева (фото: Instagram* @sivaeva)

Внезапное возвращение на экран


Однако в 2024 году Анастасия Сиваева неожиданно для поклонников вернулась к роли Даши Васнецовой в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Также на экраны вышел полнометражный фильм «Папины дочки. Мама вернулась» с её участием. Неизвестно, продолжит ли актриса свой путь в кинематографе или на театральном поприще, но её появление в продолжении всем полюбившегося сериала очень порадовало фанатов. По данным портала Kinobusiness, за период с 30 октября по 2 ноября 2025 года семейная комедия «Папины дочки: Мама вернулась» собрала 359,7 миллиона рублей в кинопрокате России и СНГ.

