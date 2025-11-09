Возвращение в кино спустя 10 лет и тайны личной жизни: как живёт звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева?
10 ноября Анастасии Сиваевой исполняется 34 года. Почему актриса на целых 10 лет пропала из публичного поля, как она восприняла популярность, обрушившуюся на неё после «Папиных дочек», и какими тайнами и загадками покрыта её личная жизнь – в материале «Радио 1».
Биография
Анастасия Сиваева родилась 10 ноября 1991 года в Москве. Её отец работал в строительной компании, а мама сначала была стоматологом, а позже стала психологом. У актрисы есть младший брат Алексей.
С раннего детства родители заметили талант дочери: в пять лет её отдали в студию народного танца, а позже она попала в шоу-группу при модельном агентстве Вячеслава Зайцева. Продюсеры сразу отметили артистизм девочки и предлагали ей участвовать в конкурсах, дефиле и актерских занятиях, что постепенно привело её на кастинги.
«Вообще, какое-то время я была идеальным ребенком – очень удобным и послушным, делала всё, что мне говорили мама с папой. Однако в один прекрасный момент мне это надоело. И я стала сопротивляться, демонстрировать характер, чтоб родителям жизнь мёдом не казалась», – рассказывала Сиваева.
В 10 лет начинающую артистку пригласили на съёмки в «Улицу Сезам» и «Ералаш». Её дебют в кино состоялся в фильме «Слова и музыка» режиссёра Ивана Соловова, где ей удалось поработать с Маратом Башаровым и Верой Сотниковой. В 2005 году Сиваева сыграла Лялю в телевизионном спектакле «Сквозная линия» по одноименной повести Людмилы Улицкой и снялась в эпизоде сериала «Слава богу, ты пришёл!».
«Папины дочки» – пик популярности
Главной ролью актрисы остаётся проект «Папины дочки», куда она попала в 16-летнем возрасте. Изначально предполагалось, что Анастасия сыграет старшую дочь Машу, но продюсеры в последний момент дали ей роль Даши Васнецовой – девочки-гота. Для юной актрисы это стало настоящим вызовом, так как она сама всегда отличалась жизнерадостностью и позитивом, а Даша была полной противоположностью: мрачная, с постоянными проблемами и депрессией.
«Даша мне очень интересна, потому что образ не соответствует моим реальным увлечениям. Я диаметрально противоположный человек. Из-за этого сначала было тяжеловато, сложно было перестроиться. Я много узнала об увлечениях моей героини из разных источников. И меня это увлекло. Теперь, когда я поняла культуру готов, мне легче входить в образ», – делилась Сиваева.
Сериал сразу же обрёл популярность среди россиян и выходил в эфир многие годы. За это время Анастасия сыграла во всех 20 сезонах, а её персонаж вырос вместе с ней: развивалась любовная линия с Вениамином, или «Веником» (роль исполнил Филипп Бледный), героиня постепенно отошла от образа гота и даже стала матерью.
«Меня не удивило, когда мою героиню Дашу выдали замуж за Веника – к этому всё шло. Но я и представить себе не могла, что сценаристы заставят меня рожать. Поначалу была в полной растерянности. Чтобы как-то вжиться в роль, читала специальные книжки, наблюдала за беременными женщинами, маму пытала вопросами: „Почему беременные капризничают? Почему едят морковку с шоколадом?“ И постепенно так сроднилась со своим накладным животом, который носила на площадке по 12 часов, что вне съёмок мне его даже как-то не хватало», – рассказывала актриса.
Популярность Сиваевой росла с каждым годом: в 2008-м вместе с другими участницами она получила премию журнала Glamour в номинации «Команда года».
Из-за постоянных съёмок учёба в школе шла тяжело, поэтому Анастасия окончила её экстерном. В 2010 году она поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения, где училась у Евгения Жарикова и Натальи Гвоздиковой. Уже через год Сиваева дебютировала на театральной сцене в спектакле «Иллюзион» режиссёра Карины Амирхановой, а затем получила главную роль в проекте «Война – дело молодых» Владимира Устюгова.
Кроме «Папиных дочек», актриса принимала участие в фильмах и сериалах «Наваждение», «Слова и музыка», «Сквозная линия», «Последняя минута», «Топор», «Медведицы» и других. На сегодняшний день в её фильмографии насчитывается 13 работ.
Личная жизнь
Анастасия Сиваева всегда пользовалась вниманием мужчин. В отличие от своей экранной героини Даши Васнецовой, актриса общительная и жизнерадостная, что и привлекает к ней поклонников.
Экранный роман с коллегой Филиппом Бледным породил множество слухов и сплетен, однако сама артистка неоднократно объясняла, что между ними была только дружба, а свадьба в сериале не имеет отношения к её личной жизни.
Что касается реальных отношений, подробностей почти нет, поэтому остаётся только гадать. В 2014 году в СМИ появилась информация о том, что Сиваева вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Приваркина, а в 2015 году у пары якобы родился сын. 21 мая 2024 года они официально развелись, и актриса вернула девичью фамилию. Сейчас, по некоторым источникам, Сиваева вновь замужем и воспитывает сына.
Актриса сама редко раскрывает подробности личной жизни. В 2016 году она вызвала интерес публики, опубликовав фотографию из свадебного салона, но тут же пошутила, что к серьёзным отношениям пока не готова, и попросила не вмешиваться в её частную жизнь.
До недавнего времени Сиваева делилась в соцсетях фотографиями из Москвы и путешествий, но избранника или детей на них поклонники так и не увидели. Недавно она впервые за много лет появилась на публичном мероприятии – презентации нового сезона телеканала СТС – где подтвердила, что у неё есть семилетний сын, но о втором браке говорить не стала.
Уход из кино
Анастасия Сиваева прекратила сниматься в кино и пропала из публичного поля в 2014 году: она не посещала светские мероприятия, не давала интервью и не появлялась на театральной сцене. Причины такого затворничества остаются предметом обсуждений.
Одна версия говорит, что Анастасия разочаровалась в профессии. После «Папиных дочек» все видели в ней лишь Дашу Васнецову, а самой актрисе хотелось серьёзных и интересных ролей, которые ей не предлагали. Поэтому она решила сменить род деятельности.
«Если бы я мечтала о славе, наверняка выросла бы „корона“. Но я к этому не стремилась и была не готова к таким переменам. Когда меня узнавали и просили автографы, я просто терялась, смущалась, не знала, как себя вести. Меня пугало, что я стала зарабатывать больше денег. Мама сказала: „Ты сама распоряжаешься своими деньгами“. Сначала я складывала их в общую копилку, потом стала тратить на подарки родным и себе», — рассказывала актриса в середине 2010-х.
Другая версия связана с личной жизнью. По слухам, партнёр актрисы не хотел, чтобы она часто пропадала на съёмках, и поставил ультиматум. Сиваева выбрала семью и решила посвятить себя личной жизни.
Есть и мнение, что причина ухода связана с психоэмоциональным состоянием. Став знаменитой в подростковом возрасте, Анастасия как бы пропустила этапы взросления, что сказалось на её внутреннем мире. Не найдя себя после завершения проекта, она решила закрыться от постороннего внимания и сосредоточиться на личной жизни.
Внезапное возвращение на экран
Однако в 2024 году Анастасия Сиваева неожиданно для поклонников вернулась к роли Даши Васнецовой в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Также на экраны вышел полнометражный фильм «Папины дочки. Мама вернулась» с её участием. Неизвестно, продолжит ли актриса свой путь в кинематографе или на театральном поприще, но её появление в продолжении всем полюбившегося сериала очень порадовало фанатов. По данным портала Kinobusiness, за период с 30 октября по 2 ноября 2025 года семейная комедия «Папины дочки: Мама вернулась» собрала 359,7 миллиона рублей в кинопрокате России и СНГ.