Возвращение в кино спустя 10 лет и тайны личной жизни: как живёт звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева?

Анастасия Сиваева (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

10 ноября Анастасии Сиваевой исполняется 34 года. Почему актриса на целых 10 лет пропала из публичного поля, как она восприняла популярность, обрушившуюся на неё после «Папиных дочек», и какими тайнами и загадками покрыта её личная жизнь – в материале «Радио 1».





Биография

«Вообще, какое-то время я была идеальным ребенком – очень удобным и послушным, делала всё, что мне говорили мама с папой. Однако в один прекрасный момент мне это надоело. И я стала сопротивляться, демонстрировать характер, чтоб родителям жизнь мёдом не казалась», – рассказывала Сиваева.

Анастасия Сиваева (фото: Instagram* @sivaeva)



«Папины дочки» – пик популярности

«Даша мне очень интересна, потому что образ не соответствует моим реальным увлечениям. Я диаметрально противоположный человек. Из-за этого сначала было тяжеловато, сложно было перестроиться. Я много узнала об увлечениях моей героини из разных источников. И меня это увлекло. Теперь, когда я поняла культуру готов, мне легче входить в образ», – делилась Сиваева.

«Меня не удивило, когда мою героиню Дашу выдали замуж за Веника – к этому всё шло. Но я и представить себе не могла, что сценаристы заставят меня рожать. Поначалу была в полной растерянности. Чтобы как-то вжиться в роль, читала специальные книжки, наблюдала за беременными женщинами, маму пытала вопросами: „Почему беременные капризничают? Почему едят морковку с шоколадом?“ И постепенно так сроднилась со своим накладным животом, который носила на площадке по 12 часов, что вне съёмок мне его даже как-то не хватало», – рассказывала актриса.

Анастасия Сиваева, Филипп Бледный и Мирослава Карпович (фото: Instagram* @sivaeva)

Личная жизнь

Уход из кино

«Если бы я мечтала о славе, наверняка выросла бы „корона“. Но я к этому не стремилась и была не готова к таким переменам. Когда меня узнавали и просили автографы, я просто терялась, смущалась, не знала, как себя вести. Меня пугало, что я стала зарабатывать больше денег. Мама сказала: „Ты сама распоряжаешься своими деньгами“. Сначала я складывала их в общую копилку, потом стала тратить на подарки родным и себе», — рассказывала актриса в середине 2010-х.

Анастасия Сиваева (фото: Instagram* @sivaeva)



Внезапное возвращение на экран