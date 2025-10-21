«Вышла замуж… и развелась»: актриса Анастасия Сиваева впервые рассказала о личной жизни

21 октября 2025, 20:44

Звезда «Папиных дочек» Сиваева вернулась к работе после развода с супругом

Анастасия Сиваева (Фото: Instagram* / @sivaeva)

Актриса Анастасия Сиваева, известная по сериалу «Папины дочки», впервые рассказала о своём разводе. В течение почти десяти лет она избегала публичности и не снималась в кино, чтобы не привлекать внимание к семье и сыну. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Недавно актриса рассталась с мужем, нефтяником Дмитрием Приваркиным, и решила вернуться к профессиональной деятельности.





«Вышла замуж. Подождите аплодировать, там потом "развелась" в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось вот такой жизни спокойной», — поделилась Сиваева в шоу «Кстати».