«Мне не понравилось»: Александр Самойленко сожалеет о возвращении к роли Антонова в сиквеле «Папиных дочек»

12 июля 2025, 02:51

Самойленко сожалеет о возвращении к роли Антонова в сиквеле «Папиных дочек»

Александр Самойленко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скоро зрителей ждет новый сезон сиквела «Папиных дочек». К тому же авторы проекта в конце мая запустили съемки полнометражного фильма. Многие актеры обрадовались воссоединению в картине, но не Александр Самойленко, сыгравший стоматолога Антонова.





Как оказалось, актер сожалеет о своем участии в сиквеле. Как заявил сам Самойленко, он совершил ошибку, так как серия, в которой он снялся, ему не понравилась.





«Я снялся в одном эпизоде буквально, потому что уговорили. Не более того. Я понял, что совершил очередную ошибку. Не надо было соглашаться. Вступать в одну и ту же воду бессмысленно. Посмотрел первую серию, и мне она не понравилась», — цитирует актера Starhit.

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«Хотя она нравится зрителям, раз снимают. У каждого свой вкус», — отметил Александр.