«Мне не понравилось»: Александр Самойленко сожалеет о возвращении к роли Антонова в сиквеле «Папиных дочек»
Самойленко сожалеет о возвращении к роли Антонова в сиквеле «Папиных дочек»
Скоро зрителей ждет новый сезон сиквела «Папиных дочек». К тому же авторы проекта в конце мая запустили съемки полнометражного фильма. Многие актеры обрадовались воссоединению в картине, но не Александр Самойленко, сыгравший стоматолога Антонова.
Как оказалось, актер сожалеет о своем участии в сиквеле. Как заявил сам Самойленко, он совершил ошибку, так как серия, в которой он снялся, ему не понравилась.
«Я снялся в одном эпизоде буквально, потому что уговорили. Не более того. Я понял, что совершил очередную ошибку. Не надо было соглашаться. Вступать в одну и ту же воду бессмысленно. Посмотрел первую серию, и мне она не понравилась», — цитирует актера Starhit.
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Самойленко уточнил, что ему был понятен формат первых «Папиных дочек». Сейчас же новый проект он считает «не той историей».
«Хотя она нравится зрителям, раз снимают. У каждого свой вкус», — отметил Александр.
Многие коллеги Самойленко по съемкам, наоборот, обрадовались возрождению проекта. На площадке была замечена Анастасия Сиваева, которая последние 10 лет старается не появляться в медиаполе. К тому же на съемках фильма задействовали Ольгу Волкову, Татьяну Орлову, Андрея Леонова, Нонну Гришаеву, Дарью Мельникову, Мирославу Карпович, Лизу Арзамасову и других.