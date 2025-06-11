Актриса Настя Сиваева вернулась к роли Даши в «Папиных дочках»
Актриса Настя Сиваева вернулась к роли Даши в популярном сериале «Папины дочки», пишет портал StarHit.
В обновленной версии артистки не было. Тем не менее она появилась на несколько секунд в кадре в конце сезона. Поклонники заподозрили и оказались правы в том, что Анастасия вернется в картину.
В сети публиковали кадры, где Сиваева сидела со своими коллегами по сериалу, а перед этим Дарья Мельникова показывала кадры со съемок, где была и Анастасия.
«Конечно, новость о продолжении стала неожиданностью для меня, но я только рада, что история обросла новыми героями и подробностями, за которыми с тем же интересом наблюдают зрители», — цитируют Сиваеву журналисты.В настоящее время девушка ведет непубличный образ жизни и воспитывает сына.