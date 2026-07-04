«Я ругаю себя»: Ольга Бузова объявила о паузе в работе из-за костылей

04 июля 2026, 20:43

Ольга Бузова объявила о паузе в работе для восстановления после травмы

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова появилась на публике с костылями и заявила, что в ближайшее время возьмёт паузу в работе. На фестивале «Большая Дискотека Авторадио» певица пояснила, что, хотя и продолжает давать концерты, это мешает её восстановлению.





В беседе с корреспондентом Super певица призналась, что каждый раз корит себя за это, но не может подвести публику.

«Я уже говорила: себе дала обещание, что с понедельника я официально беру паузу для восстановления. И я себя ругаю каждый раз, но я не могу подвести. Я очень ждала это выступление. Мы с командой ждали. Это для меня возможность выйти на сцену», — рассказала Бузова.

«Чем больше выхожу на сцену в момент реабилитации, тем дольше я реабилитируюсь. Это замкнутый круг», — добавила она.