«Это было невероятно»: Ольга Бузова вспомнила необычный опыт на съёмках клипа

23 июня 2026, 22:40

Ольга Бузова рассказала о съёмках в доме Майкла Джексона

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова поделилась в соцсетях неожиданным воспоминанием из своей творческой биографии. Певица рассказала, что в 2017 году ей удалось побывать в одном из домов, который ранее принадлежал легендарному артисту Майклу Джексону.





Недвижимость стала площадкой для съёмок клипа Бузовой на песню «Хит-парад». По словам артистки, она узнала об истории этого места от режиссёра и была впечатлена атмосферой дома.





«Сегодня вспоминаю, как снимала свой клип на "Хит-парад" в Лос-Анджелесе в августе 2017 года в одном из его домов. Мне так сказал наш режиссёр! Это было что-то невероятное!» — рассказала певица, поделившись архивными кадрами со съёмочного процесса.