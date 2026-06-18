40 швов и операция: Бузова намерена добиться компенсации из-за падения дома

18 июня 2026, 16:48

Ольга Бузова хочет взыскать компенсацию с рабочих после травмы в ванной

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова планирует потребовать компенсацию от рабочих, которые занимались укладкой плитки в её ванной. Именно на этом покрытии артистка поскользнулась и получила серьёзную травму колена. Об этом сообщает Mash.