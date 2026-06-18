40 швов и операция: Бузова намерена добиться компенсации из-за падения дома
Ольга Бузова планирует потребовать компенсацию от рабочих, которые занимались укладкой плитки в её ванной. Именно на этом покрытии артистка поскользнулась и получила серьёзную травму колена. Об этом сообщает Mash.
После падения певицу госпитализировали. Перелома ноги врачи не обнаружили, однако повреждение колена потребовало хирургического вмешательства. Операция длилась более трёх часов, а после неё артистке наложили около 40 швов.
В момент происшествия дома находилась домработница, которая вызвала скорую помощь. Сейчас Бузова продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей.
Несмотря на лечение, певица уже вернулась к рабочим делам — она посетила кастинг танцоров для нового шоу. Однако впереди у неё длительная реабилитация и лечебная физкультура.
По информации источников, сначала Бузова останется в больнице, после чего продолжит приезжать на процедуры. Также артистка намерена добиваться финансовой компенсации от специалистов, которые выполняли ремонтные работы в ванной.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России