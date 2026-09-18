«Впервые вижу такой масштаб»: Анна Хилькевич оценила работу Общественной палаты

18 сентября 2026, 13:29

Анна Хилькевич оценила масштаб работы ситуационного центра Общественной палаты

Анна Хилькевич (фото: «Радио 1»)

Актриса Анна Хилькевич посетила Общественную палату и оценила работу ситуационного центра. Её слова передаёт корреспондент «Радио 1».





Анна призналась, что впервые увидела такой масштаб работы центра, и заявила, что раньше не задумывалась о том, сколько усилий требует организация подобных процессов.

«Впечатляет! Очень приятно видеть, наблюдать за тем, что такое большое количество молодёжи, молодых девушек и ребят приходят сюда и с такой вовлечённостью делают то, что они должны делать», — заявила актриса.

«Я сегодня пришла сюда и своими глазами увидела, что всё происходит так, как должно происходить. Абсолютно независимые подростки, люди сюда приходят и делают всё возможное для того, чтобы люди понимали, что выборы идут с теми параметрами, которые должны быть», — сообщила артистка.