«Впервые вижу такой масштаб»: Анна Хилькевич оценила работу Общественной палаты
Анна Хилькевич оценила масштаб работы ситуационного центра Общественной палаты
Актриса Анна Хилькевич посетила Общественную палату и оценила работу ситуационного центра. Её слова передаёт корреспондент «Радио 1».
Анна призналась, что впервые увидела такой масштаб работы центра, и заявила, что раньше не задумывалась о том, сколько усилий требует организация подобных процессов.
«Впечатляет! Очень приятно видеть, наблюдать за тем, что такое большое количество молодёжи, молодых девушек и ребят приходят сюда и с такой вовлечённостью делают то, что они должны делать», — заявила актриса.Отвечая на вопрос о роли общественного наблюдения, Хилькевич отметила, что это очень важно, поскольку у части людей может сохраняться недоверие. Она лично убедилась, что всё происходит так, как должно.
«Я сегодня пришла сюда и своими глазами увидела, что всё происходит так, как должно происходить. Абсолютно независимые подростки, люди сюда приходят и делают всё возможное для того, чтобы люди понимали, что выборы идут с теми параметрами, которые должны быть», — сообщила артистка.Хилькевич подчеркнула, что Общественная палата должна всячески поддерживать общество.