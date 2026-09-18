Песков: Путин может проголосовать 18 сентября в онлайн-формате

18 сентября 2026, 12:56

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Владимира Путина на 18 сентября. По его словам, глава государства может принять участие в голосовании на выборах в этот день. Об этом сообщает ТАСС.





Представитель Кремля отметил, что Владимир Владимирович вполне вероятно выберет для этого онлайн-формат.

«Мы не исключаем, что сегодня Путин проголосует, возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать вас», — заявил он.