Песков: Путин может проголосовать 18 сентября в онлайн-формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Владимира Путина на 18 сентября. По его словам, глава государства может принять участие в голосовании на выборах в этот день. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Владимир Владимирович вполне вероятно выберет для этого онлайн-формат.
«Мы не исключаем, что сегодня Путин проголосует, возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать вас», — заявил он.Дмитрий Сергеевич напомнил, что предыдущие несколько лет президент голосовал именно онлайн. Песков подчеркнул, что Кремль будет сообщать журналистам о дальнейших шагах главы государства по мере поступления информации.
Следует отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже принял участие в выборах в Государственную думу девятого созыва и проголосовал в электронном формате.