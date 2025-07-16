Врач рассказала, чем может обернуться заболевание Елены Ваенги
Врач Елизарова: ларингит Ваенги может затянуться надолго
Российская эстрадная певица Елена Ваенга после перенесённых проблем, связанных с заболеванием ЛОР-органов, заявила об отмене предстоящих концертов.
«Мало того, что меня лечат врачи, я как на работу хожу на капельницы. Ларингитом тоже можно болеть, но не месяц же! Я надеюсь, что я выкарабкаюсь, что это не смертельно», — рассказала Елена в личном блоге.
Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1» заявила, что у артистов происходит постоянная нагрузка на голосовой аппарат, поэтому сначала возникает острый ларингит, а потом воспаление слизистой оболочки гортани.
«То есть это инфекция, спровоцированная ОРВИ. Дальше присоединяются бактериальная инфекция и грибковая, то есть воспаление начинается с глотки и переходит на гортань. Это одна и та же слизистая», — пояснила она.
По словам врача, острый ларингит длится 3 недели, и провоцирует его в летнюю жару подхваченный вирус.
«У певцов гортань — основной рабочий инструмент, и на фоне воспаления это усугубиться и перейдет в хроническую форму. Здесь уже работают специалисты по гортани — фониатры. Но первое время необходимо лечить инфекцию, снимать воспалительный процесс. Я назначаю ингаляции с антибиотиком, противовирусные препараты», — сказала Лапа.
Она добавила, что певцы могут потерять голос из-за хронического тонзиллита, потому что во время болезни голосовые связки, гортань, слизистая окружены лимфатической тканью.