«Со мной такое впервые»: Елена Ваенга вновь отменила концерты из-за болезни
Елена Ваенга заявила об отмене концертов из-за ухудшения самочувствия
Российская эстрадная певица Елена Ваенга после перенесённых проблем, связанных с заболеванием ЛОР-органов, заявила об отмене предстоящих концертов. Эмоциональное сообщение артистка записала в своём личном блоге.
Ваенга сообщила, что за всю свою жизнь она так долго никогда не болела. Но из-за ухудшения состояния здоровья, певица заявила об отмене запланированных на 15 и 16 июля выступлениях в БКЗ «Октябрьский».
«Мало того, что меня лечат врачи, я как на работу хожу на капельницы. Ларингитом тоже можно болеть, но не месяц же! Я надеюсь, что я выкарабкаюсь, что это не смертельно», — рассказала Елена.Артистка добавила, что физически она может провести концерт, но без пения, так как голос у неё пропал.
«Люди болеют страшными болезнями, тяжелыми, несовместимыми вообще с жизнью, а не с пением и плясанием. Я выздоровлю!» — высказалась Ваенга.Елена отметила, что скорее всего, летних концертов не будет.