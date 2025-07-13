«Со мной такое впервые»: Елена Ваенга вновь отменила концерты из-за болезни

13 июля 2025, 15:11

Елена Ваенга заявила об отмене концертов из-за ухудшения самочувствия

Елена Ваенга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская эстрадная певица Елена Ваенга после перенесённых проблем, связанных с заболеванием ЛОР-органов, заявила об отмене предстоящих концертов. Эмоциональное сообщение артистка записала в своём личном блоге.





Ваенга сообщила, что за всю свою жизнь она так долго никогда не болела. Но из-за ухудшения состояния здоровья, певица заявила об отмене запланированных на 15 и 16 июля выступлениях в БКЗ «Октябрьский».

«Мало того, что меня лечат врачи, я как на работу хожу на капельницы. Ларингитом тоже можно болеть, но не месяц же! Я надеюсь, что я выкарабкаюсь, что это не смертельно», — рассказала Елена.

«Люди болеют страшными болезнями, тяжелыми, несовместимыми вообще с жизнью, а не с пением и плясанием. Я выздоровлю!» — высказалась Ваенга.