Подмосковные врачи рассказали, как распознать тепловой удар у детей

11 июля 2025, 22:15

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Наступившая в Московском регионе жара может быть опасна для детей, предупредили в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля. Там рассказали, как предотвратить у ребёнка тепловой удар и что делать, если он случился.







«Тепловой удар развивается мгновенно, а последствия могут быть серьёзными. Лучшая защита – бдительность родителей. Следите за временем пребывания на солнце и количеством выпитой жидкости», – посоветовала заведующая отделением педиатрии ДКЦ Юлия Ровенская.

«Срочной помощи требует тяжёлая степень теплового удара. Главные симптомы – судороги, потеря сознания, прерывистое дыхание и отсутствие мочеиспускания. У младенцев это резкое покраснение или побледнение лица, холодный пот, вялость или судороги», – отметили в ДКЦ.