Подмосковные врачи рассказали, как распознать тепловой удар у детей
Наступившая в Московском регионе жара может быть опасна для детей, предупредили в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля. Там рассказали, как предотвратить у ребёнка тепловой удар и что делать, если он случился.
«Тепловой удар развивается мгновенно, а последствия могут быть серьёзными. Лучшая защита – бдительность родителей. Следите за временем пребывания на солнце и количеством выпитой жидкости», – посоветовала заведующая отделением педиатрии ДКЦ Юлия Ровенская.Для теплового удара лёгкой степени характерны головная боль, тошнота, покраснение лица, потливость, учащённые дыхание и пульс. Средняя степень – это, прежде всего, рвота, температура тела до +40°C и сильная слабость.
«Срочной помощи требует тяжёлая степень теплового удара. Главные симптомы – судороги, потеря сознания, прерывистое дыхание и отсутствие мочеиспускания. У младенцев это резкое покраснение или побледнение лица, холодный пот, вялость или судороги», – отметили в ДКЦ.Для оказания первой помощи при тепловом ударе нужно перенести ребёнка в прохладное место, раздеть и обтереть водой, но не холодной. Нужно дать ему попить мелкими глотками, а при потере сознания вызвать скорую помощь.
В качестве профилактики врачи советуют всегда надевать на детей головной убор и одежду из натуральных тканей, использовать солнцезащитный крем.