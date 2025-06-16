Елена Ваенга отменила концерт в Кремле из-за внезапной болезни

16 июня 2025, 18:55

Певица Елена Ваенга пожаловалась на болезнь и отменила концерт в Кремле

Елена Ваенга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Елена Ваенга внезапно отменила концерт в Кремлевском дворце, запланированный на 22 июня. В личном блоге она извинилась перед поклонниками и пожаловалась на болезнь.





По словам артистки, ей диагностировали фарингит и ларингит, из-за которых она не может петь. Ваенга рассказала, что лечится у врача и уже получила свою «законную справку».





«Просто нечем петь. Врач сказал, что я не восстановлюсь до 22 числа… Простите меня, пожалуйста. Болею, как обычные люди. Шесть месяцев не болела, но вот… У меня это слабое место», — оправдалась перед фанатами певица.