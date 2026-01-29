«Временный договор перед стартапом»: Стало известно, почему Лепс встречался с Авророй и что на самом деле стоит за их расставанием
Психоаналитик Смолярчук: Лепс встречался с Авророй для ее продвижения
Недавнее расставание Григория Лепса и Авроры Кибы многим показалось закономерным финалом. Однако, чтобы понять истинные причины их союза и разрыва, нужно заглянуть глубже поверхностных домыслов.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что ключ к пониманию Лепса — в его менталитете и жизненном опыте. Для него женщина — не просто партнёр, а особое достижение.
«Лепс — это мужчина, у которого кавказская ментальность. Их главная традиция: "Не можешь завоевать женщину, соверши подвиг". Не получается подвиг — купи её. Ему нужна женщина выдающаяся, которая будет с ним вопреки его алкоголизму, вздорному характеру, вседозволенности», — сказала она.
По ее словам, артиста привлекла эпатажная Аврора, потому что она представляют собой фигуру, способную вызвать общественный резонанс. Но союз этот с самого начала мог быть асимметричным.
«Лепс умеет себя продавать, поэтому даже это — альянс, временный договор. По уму Киба абсолютно несовершеннолетняя. Я подозреваю, что это история ради продвижения этой самой девушки. Поэтому будем ожидать анонса её какого-нибудь курса, например, как обольстить богатого папика», — высказалась Смолярчук.
Таким образом, как считает собеседница, их роман мог быть взаимовыгодным проектом: для него — новый «подвиг» и всплеск внимания, для неё — мощный карьерный лифт. Их расставание, скорее всего, было запланированным финалом этой шоу-бизнес истории, где каждый получил своё.