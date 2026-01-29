«Временный договор перед стартапом»: Стало известно, почему Лепс встречался с Авророй и что на самом деле стоит за их расставанием

29 января 2026, 18:00

Психоаналитик Смолярчук: Лепс встречался с Авророй для ее продвижения

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Недавнее расставание Григория Лепса и Авроры Кибы многим показалось закономерным финалом. Однако, чтобы понять истинные причины их союза и разрыва, нужно заглянуть глубже поверхностных домыслов.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что ключ к пониманию Лепса — в его менталитете и жизненном опыте. Для него женщина — не просто партнёр, а особое достижение.





«Лепс — это мужчина, у которого кавказская ментальность. Их главная традиция: "Не можешь завоевать женщину, соверши подвиг". Не получается подвиг — купи её. Ему нужна женщина выдающаяся, которая будет с ним вопреки его алкоголизму, вздорному характеру, вседозволенности», — сказала она.

«Лепс умеет себя продавать, поэтому даже это — альянс, временный договор. По уму Киба абсолютно несовершеннолетняя. Я подозреваю, что это история ради продвижения этой самой девушки. Поэтому будем ожидать анонса её какого-нибудь курса, например, как обольстить богатого папика», — высказалась Смолярчук.