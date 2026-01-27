«Вы меня доконали»: Пристыженная Виктория Боня решилась на новую пластику

27 января 2026, 21:33

Боня обратилась к пластическому хирургу после обсуждения её фото в соцсетях

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня обратилась к пластическому хирургу. В своём блоге Боня объяснила, что посетила специалиста, который корректирует неровности кожи и исправляет последствия неудачных операций.





Телеведущая даже привела к врачу подругу — та борется с осложнениями после липосакции. Сама Виктория тоже решила провести процедуру. Поводом стало внимание подписчиков к её внешности.



После отдыха на Коста-Рике Боня опубликовала фото в купальнике. Некоторые пользователи отметили у звезды проявления целлюлита. Ранее модель заявляла, что не комплексует по этому поводу и считает такие изменения естественными. Однако теперь она обратилась к врачу.

«Вы меня доконали. Я пришла к доктору Дюку жаловаться, что вы целлюлит мой обсуждаете. Он сказал, что он исправит мне весь целлюлит...» — написала Боня.