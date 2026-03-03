Александр Ревва оперативно погасил налоговую задолженность после публикации в СМИ

03 марта 2026, 19:11

Александр Ревва закрыл долг более чем на миллион рублей

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва полностью рассчитался с налоговой после того, как в Сети появилась информация о его задолженности по ИП. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».