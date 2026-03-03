Достижения.рф

Александр Ревва оперативно погасил налоговую задолженность после публикации в СМИ

Александр Ревва закрыл долг более чем на миллион рублей
Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва полностью рассчитался с налоговой после того, как в Сети появилась информация о его задолженности по ИП. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артист оплатил более 1,2 млн рублей и теперь официально числится без долгов.

Ранее сообщалось, что сумма задолженности составляла 1 126 934 рубля. Налоговые органы начисляют пени за каждый день просрочки, поэтому промедление могло обернуться дополнительными расходами.

Судя по всему, вопрос был решён максимально быстро — теперь у Реввы перед ФНС обязательств нет.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0