Александр Ревва оперативно погасил налоговую задолженность после публикации в СМИ
Александр Ревва закрыл долг более чем на миллион рублей
Александр Ревва полностью рассчитался с налоговой после того, как в Сети появилась информация о его задолженности по ИП. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист оплатил более 1,2 млн рублей и теперь официально числится без долгов.
Ранее сообщалось, что сумма задолженности составляла 1 126 934 рубля. Налоговые органы начисляют пени за каждый день просрочки, поэтому промедление могло обернуться дополнительными расходами.
Судя по всему, вопрос был решён максимально быстро — теперь у Реввы перед ФНС обязательств нет.
