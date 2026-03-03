«Это хамство»: Анна Семенович встала на защиту Славы после скандала в Пензе

03 марта 2026, 21:29

Анна Семенович осудила зрительниц за срыв концерта певицы Славы в Пензе

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович в личном блоге выступила в защиту коллеги Славы, которая столкнулась с критикой зрительниц во время своего выступления в Пензе.





Инцидент произошёл на концерте артистки, когда несколько женщин из зала начали предъявлять претензии, обвинять её в нетрезвом состоянии и требовать возврата денег за билеты. Семенович опубликовала видеообращение, в котором выразила поддержку подруге.

«Как мерзко себя повели женщины, которые были пьяные, вываливались на сцену, махали бумагой перед лицом артистов, непотребно себя вели. Настя, я с тобой, я знаю, какая ты труженица, как ты больная, с отитом выходишь на сцену, потому что люди купили билеты и пришли на тебя смотреть. Это хамство нельзя так оставлять. Они срывали концерт. Настя, ты лучшая, ты крутая, я с тобой», — высказалась певица.