«Ты свои копыта можешь поднять хоть на 90 градусов?»: Волочкова жестко ответила комику на шоу Ильи Соболева
В свежем выпуске шоу Ильи Соболева «Токсики» гостем стала Анастасия Волочкова. Экс-солистка Большого театра подчеркнула, что у нее отличное чувство юмора, и спокойно восприняла первые шутки ведущего в свой адрес.
Понравилось ей и выступление первого комика — Тимура Хамудуллина, особенно то, что он принес балерине подарок — пачку листьев шпината, который она очень любит. Дальше, однако, номера участников начали вызывать у заслуженной артистки России явное раздражение.
Никита Некрасов заявил, что Волочкова якобы просила похоронить ее в пуантах, но не найти гроб буквой «т», видимо, намекая на ее знаменитый шпагат. Он также добавил: «Если соединить ноги Волочковой, она порвется сверху». Артистке это показалось несмешным, и она резко ответила со сцены.
«Ты свои копыта можешь поднять хоть на 90 градусов? Профессия комика — серьезный жанр, нужно сделать, чтобы было смешно, а не пошло», — сказала знаменитость.Следом выступал Гурам Демидов — он прошелся по теме образования Волочковой, заметив, что она учила только балет и «ничего, нормальной выросла». Реакция балерины была мгновенной.
«Такой, как ты, приснится ночью, — полматраса съешь», — заметила звезда.Также Волочкова рассказала о самочувствии. Недавно она вернулась из Германии, где перенесла операцию на ноге, а дальнейшее восстановление решила проходить уже у российских специалистов. Танцовщица поделилась, как идет реабилитация.