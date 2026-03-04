«Ты свои копыта можешь поднять хоть на 90 градусов?»: Волочкова жестко ответила комику на шоу Ильи Соболева

04 марта 2026, 11:37

Волочкова жестко ответила комику на шоу Соболева: «Свои копыта можешь поднять?»

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В свежем выпуске шоу Ильи Соболева «Токсики» гостем стала Анастасия Волочкова. Экс-солистка Большого театра подчеркнула, что у нее отличное чувство юмора, и спокойно восприняла первые шутки ведущего в свой адрес.





Понравилось ей и выступление первого комика — Тимура Хамудуллина, особенно то, что он принес балерине подарок — пачку листьев шпината, который она очень любит. Дальше, однако, номера участников начали вызывать у заслуженной артистки России явное раздражение.



Никита Некрасов заявил, что Волочкова якобы просила похоронить ее в пуантах, но не найти гроб буквой «т», видимо, намекая на ее знаменитый шпагат. Он также добавил: «Если соединить ноги Волочковой, она порвется сверху». Артистке это показалось несмешным, и она резко ответила со сцены.





«Ты свои копыта можешь поднять хоть на 90 градусов? Профессия комика — серьезный жанр, нужно сделать, чтобы было смешно, а не пошло», — сказала знаменитость.



«Такой, как ты, приснится ночью, — полматраса съешь», — заметила звезда.