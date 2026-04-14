«Все можно было восстановить»: Полина Диброва раскрыла, что именно помешало сохранить брак с телеведущим

14 апреля 2026, 16:43

Полина Диброва рассказала, какие признаки указывали на скорый развод

Полина Диброва (фото: Instagram* / polinadibrova)

Бывшая супруга журналиста Дмитрия Диброва Полина призналась, что еще до их развода были «звоночки», которые указывали на то, что между ними начался разлад. По её словам, в отношениях постепенно нарастало напряжение, а ей приходилось сглаживать конфликты и прикладывать больше усилий для сохранения брака.





Об этом она рассказала в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv в беседе с ведущим Георгием Иващенко. Полина отметила, что со временем между супругами появилась эмоциональная дистанция и холод. Она подчеркнула, что подобные кризисы нередко возникают из-за отсутствия своевременного диалога.





«Об этом сложно говорить. Ты в какой-то момент молчишь, молчишь, а оно копится, как снежный ком. А потом ты сидишь и понимаешь: проще все разрушить, чем попытаться восстановить», — сказала Диброва.

Полина Диброва (фото: «Радио 1»)

«Дима сам подходил ко мне с этим разговором. Он мудрее и умнее меня, если бы у меня были мозги Димы, все можно было бы восстановить. Но время уже было упущено», — отметила она.