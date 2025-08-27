«Все ниже пояса атрофируется»: Алексей Чумаков рассказал о состоянии после операции

27 августа 2025, 11:03

Алексей Чумаков восстанавливается после операции на позвоночнике

Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Алексей Чумаков выступил на «Новой волне» и рассказал о своем восстановлении после травмы позвоночника. Несмотря на указания врача о необходимости двухмесячной реабилитации, певец продолжает выходить на сцену и отмечает, что с каждым днем его состояние улучшается.





В беседе с журналистом Георгием Иващенко артист рассказал, что на самом деле привело к проблемам со здоровьем.



«Мне поставили 6 штифтов и 2 пластины. Сказались перегрузки, перелеты. Сначала болела поясница, потом начало отдавать в ногу, стала неметь нога, было невозможно сидеть, стоять. Доходит до того, что атрофируется спинной мозг. Все, что ниже пояса. Я успел, мы прервали отпуск, полетели в больницу и сделали операцию. Иначе наступили бы необратимые последствия. Лопнули 2 диска и развалились», — поделился Чумаков.

«Юля поддерживает всецело. Даже она вела переговоры с доктором. Большое спасибо Яне Рудковской Жене Плющенко, через них мы узнали о враче», — высказался артист.