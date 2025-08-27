Семья Брюса Уиллиса отселила его в отдельный дом из-за прогрессирующей деменции

27 августа 2025, 07:49

Брюс Уиллис (Фото: кадр из фильма «‎Ценный груз»)

Брюс Уиллис теперь проживает в специально оборудованном одноэтажном доме, где ему обеспечен круглосуточный уход. Как сообщила его жена Эмма Хеминг, новое жилье создано с учетом потребностей актера, страдающего от лобно-височной деменции. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».





По словам Хеминг, в новом доме Уиллису удобно передвигаться, а также минимизирован шум, что особенно важно для людей с подобными заболеваниями.





«Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать. Но я знала, что в первую очередь Брюс хотел бы этого для наших дочерей», — отметила она.