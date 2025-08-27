Семья Брюса Уиллиса отселила его в отдельный дом из-за прогрессирующей деменции
Брюс Уиллис теперь проживает в специально оборудованном одноэтажном доме, где ему обеспечен круглосуточный уход. Как сообщила его жена Эмма Хеминг, новое жилье создано с учетом потребностей актера, страдающего от лобно-височной деменции. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По словам Хеминг, в новом доме Уиллису удобно передвигаться, а также минимизирован шум, что особенно важно для людей с подобными заболеваниями.
«Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать. Но я знала, что в первую очередь Брюс хотел бы этого для наших дочерей», — отметила она.
Дом расположен в непосредственной близости от жилья жены и дочерей актера, что позволяет семье оставаться рядом и поддерживать его в это непростое время. Напомним, что три года назад Брюс Уиллис объявил о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем, и вскоре ему был поставлен диагноз лобно-височной деменции. В декабре СМИ сообщали об ухудшении состояния Брюса. Он якобы перестал узнавать жену. Однако избранница актера такую информацию не подтверждала и лишь делилась совместными фотографиями со знаменитостью.