Стало известно, как позиция Пугачёвой повлияла на брак внука Никиты Преснякова

27 августа 2025, 10:52

Продюсер раскрыл причину краха брака внука Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

На решение Никиты Преснякова и Алёны Красновой о разводе могли повлиять финансовые обстоятельства и переезд за границу. Об этом стало известно из «Комсомольской правды».





Как сообщает издание со ссылкой на продюсера Леонида Дзюника, после переезда из России артист столкнулся с финансовыми трудностями.

«Деньги закончились. Алёна — дочь успешного бизнесмена, привыкла к роскоши. А тут и у её папы, по слухам, начались финансовые сложности, он уже не мог обеспечивать дочь и её мужа за границей. Да и у Пугачёвой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги. Мама Никиты Кристина Орбакайте — хорошая артистка, но из-за отъезда Пугачёвой за границу осталась без постоянной работы», — рассказал продюсер.