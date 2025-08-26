Виктория Боня отреагировала на слухи о дочери Анджелине
Виктория Боня прокомментировала обвинения блогера Антона S., который в своих роликах утверждал, будто 13-летняя Анджелина остаётся без присмотра, якобы ворует вещи у подруг и имеет плохую репутацию среди сверстников.
Боня записала эмоциональный ответ, в котором заявила, что подобные слова — это откровенная ложь, и призвала своих подписчиков массово пожаловаться на канал блогера. Она отметила, что её несовершеннолетний ребёнок подвергся «абьюзу, харассменту и клевете».
По словам Виктории, автор видео лживо утверждает, будто девочку не любят ни родители, ни друзья, что она «брошенная и никому не нужная», и якобы её не пускают даже в гости. Боня добавила, что её дочь расплакалась после просмотра видео, хотя обычно не показывает эмоции даже при матери.
«Это ничтожество нужно заблокировать», — заявила Виктория в своём Telegram-канале.Звезда подчеркнула, что подобные слухи уже начали негативно сказываться на психике ребёнка: одноклассники смеются над Анджелиной и присылают ей оскорбительные материалы.
Боня призналась, что дочь буквально «плакала навзрыд», и она была вынуждена провести с ней почти весь день, чтобы её поддержать.