Виктория Боня отреагировала на слухи о дочери Анджелине

26 августа 2025, 20:57

Боня осудила блогера, распространяющего негатив о её 13-летней дочери

Виктория Боня с дочерью Анджелиной (Фото: Telegram / @v_bonya)

Виктория Боня прокомментировала обвинения блогера Антона S., который в своих роликах утверждал, будто 13-летняя Анджелина остаётся без присмотра, якобы ворует вещи у подруг и имеет плохую репутацию среди сверстников.





Боня записала эмоциональный ответ, в котором заявила, что подобные слова — это откровенная ложь, и призвала своих подписчиков массово пожаловаться на канал блогера. Она отметила, что её несовершеннолетний ребёнок подвергся «абьюзу, харассменту и клевете».



По словам Виктории, автор видео лживо утверждает, будто девочку не любят ни родители, ни друзья, что она «брошенная и никому не нужная», и якобы её не пускают даже в гости. Боня добавила, что её дочь расплакалась после просмотра видео, хотя обычно не показывает эмоции даже при матери.





«Это ничтожество нужно заблокировать», — заявила Виктория в своём Telegram-канале.