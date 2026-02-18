Все три жены его предали, а дочь не общается, но берет деньги: как сейчас живёт Юрий Антонов и что он говорил про уехавших артистов?
Юрий Антонов в феврале этого года отмечает 80-летний юбилей. Хотя проблемы со здоровьем уже не позволяют ему выходить на сцену, его песни по-прежнему звучат в сердцах многих поколений поклонников. Однако в личной жизни все сложнее: Антонов живет один и почти не видится с детьми. Одиночество его не тяготит: в загородном доме у него почти сто животных — кошки, собаки, птицы и даже белки, которых он спасает и заботится о них. «Радио 1» расскажет о жизни артиста и почему он не общается с собственной семьей.
Биография Юрия Антонова: детство и юностьЮрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье Михаила Васильевича и Натальи Михайловны Антоновых. Его отец, офицер морской пехоты, участвовал в Великой Отечественной войне и после её окончания продолжил службу в военной администрации Берлина, а затем был переведён в Белоруссию.
В городе Молодечно Минской области Юрий окончил музыкальную школу и музыкальное училище, играя на аккордеоне. В студенческие годы он создал свой первый музыкальный коллектив.
С 14 лет Антонов руководил хором в железнодорожном депо. После окончания училища он преподавал в детской музыкальной школе в Минске, а также работал солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии.
В ноябре 1964 года Юрий Антонов был призван в армию, служил во внутренних войсках МВД СССР. После демобилизации он вернулся в филармонию и стал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника», который выступал с народным артистом БССР Виктором Вуячичем.
Личная жизнь Юрия Антонова: чуть не уехал в АмерикуЮрий Антонов был женат трижды, и его первой супругой стала Анастасия. На момент их свадьбы Антонову не было и 25 лет.
Молодая семья жила скромно — то с родителями невесты, то в коммунальной квартире. Юрий тогда ещё не был суперзвездой, но активно двигался в этом направлении. Анастасия, работая в Ленконцерте, поддерживала мужа во всём: помогала организовывать концерты, а порой даже участвовала в создании песен.
Их отношения казались идеальными, и Юрий чувствовал себя любимым и счастливым. Однако в какой-то момент Анастасия начала мечтать о жизни в Америке.
Когда Анастасия решила уехать, Антонов помог ей покинуть страну, купив билет в один конец. Сначала он пообещал, что после того, как попрощается с родными, обязательно последует за ней, но в итоге не сдержал своё слово.
«Отец когда узнал, что я уже документы подготавливаю, чуть слезу не пустил. Горько ему от этой новости стало. Да и сам я патриот, всегда свою страну любил. Родная такая... Ну и отказался я от Америки», — рассказал музыкант.В итоге брак разрушился: Анастасия выбрала Америку и уехала без оглядки, оставив Юрия. Он тяжело переживал расставание. Чтобы отвлечься, артист всё больше посвящал себя работе.
Вторая любовь музыканта
Когда Юрий Антонов встретил свою вторую жену Мирославу Бобанович, он сразу был очарован её красотой. По его воспоминаниям, она была «как ангел».
После нескольких встреч музыкант сделал ей предложение, и она с радостью согласилась. Свадьбу сыграли в Югославии, на родине невесты. Однако Мирослава не захотела переезжать в Москву. Антонов тоже не мог оставить свою карьеру и переехать в Югославию.
Некоторое время они поддерживали отношения на расстоянии: Юрий часто ездил к Мирославе, но затем возвращался в Москву. Он даже попытался жить с ней в Югославии, но спустя полгода понял, что не может жить на два дома. В итоге их брак распался.
Третья попытка жениться
Юрий Антонов в третий раз женился на женщине по имени Анна, однако и их союз потерпел неудачу. Совместная жизнь супругов пришлась на трудные 90-е годы, когда в стране царили беспорядки и процветала преступность. В это время у пары родилась дочь Люда.
Анна не хотела, чтобы их ребёнок рос в такой атмосфере, и призывала Юрия переехать в другую страну. Антонов же всегда был твёрд в своём решении — он не уедет из России.
В итоге Анна уехала с дочкой в Париж, где они живут и по сей день.
Сложные отношения с детьмиЮрий Антонов всегда поддерживал свою дочь Людмилу финансово и продолжает это делать, несмотря на то, что они не общаются. Их отношения ограничиваются редкими телефонными звонками. Артист считает, что его бывшая жена настроила дочь против него, утверждая, что он «плохой» из-за того, что не поехал с ними в Париж и выбрал карьеру.
Кроме того, у артиста есть внебрачный сын Михаил, которому почти 30 лет. Он живёт в Москве, и с ним Юрий Михайлович общается чаще: Михаил навещает его и звонит. Однако и эти отношения не отличаются особой теплотой.
Несмотря на это, Юрий не страдает от одиночества, так как в его жизни много животных, которые стали ему верными друзьями. Музыкант не жалеет о прошлом и с улыбкой смотрит в будущее, утверждая, что, несмотря на возраст, продолжает испытывать интерес к женщинам, особенно к молодым красавицам.
«Не так страшен чёрт, как его рисуют. Главное – уметь находится в гармонии с самим собой, уметь радоваться жизни и смотреть на неё с долей позитива!», — сказал певец.
Юрий Антонов про конфликт на УкраинеПосле начала конфликта на Украине в 2014 году Антонов признавался, что с сожалением воспринимает необходимость прекратить гастроли по этой стране.
«В декабре 2013 года мы работали в Киеве, а через дорогу был активный Майдан. Но концерт прошел на ура. Во втором отделении люди встали и стояли до самого финала. Тяжело воспринимать все, что сегодня происходит на Украине. Не до концертов людям. Печалит, что в обозримом будущем поехать туда на гастроли не получится. Но что делать? Такая политическая ситуация. А поскольку я в политике не силен, мне сложно все это комментировать. Хочу одного — чтобы все это закончилось», — говорил артист.После 2022 года Антонов поддержал инициативу о выплате премий российским военным за подбитые танки Leopard в зоне боевых действий, а также выступил с критикой артистов, покинувших Россию.
«Это их право: уехали — и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — заявил певец.
Юрий Антонов сегодня: проблемы со здоровьемВ СМИ появилась информация о том, что Антонов якобы намерен отказаться от масштабных концертов из-за проблем со слухом и повышенного давления. Источник утверждал, что артист теперь соглашается исключительно на корпоративные выступления — как в России, так и за рубежом.
Сообщалось, что стоимость зарубежного корпоратива начинается от 150 тысяч евро (примерно 13,3 млн рублей). В программу входит исключительно музыкальное выступление: без произнесения тостов, поздравлений и участия во вручении подарков. В России, по словам инсайдера, коллектив певца из девяти человек запрашивает 12 млн рублей за концерт, а также около 1 млн рублей на выполнение райдера.
Официальный представитель исполнителя опроверг сообщения о том, что Антонов якобы сворачивает концертную деятельность и уменьшает количество выступлений.
«Придумки нечистоплотных журналистов», — заявил концертный директор Антолова Олег Давыдов.Ранее сообщалось, что Антонов перенес пять микроинсультов и страдает от проблем с артериальным давлением. По информации СМИ, певец может выступать не более 45 минут. В августе стало известно, что Антонов не смог лично присутствовать на церемонии вручения премии «Триумф года» из-за боли в ногах. Награду вместо него получил его близкий друг Владимир Ильичев.
«У него возможности физической нет. Он очень переживал, потому что такие вещи посещает обычно и поддерживает. Но, к сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать. Вчера у него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно», — рассказал Ильичев.Известно, что проблемы с суставами беспокоят музыканта уже несколько лет. Он начал пользоваться тростью при ходьбе. После травмы ноги артисту пришлось перенести три операции. Несмотря на лечение, боли сохраняются.
Сам Антонов ранее заявлял, что намерен сократить гастрольные поездки по городам из-за возраста, поскольку регулярные туры негативно отражаются на здоровье. При этом полностью отказываться от творческой деятельности он не собирается. Исполнитель продолжает работать в студии.