18 февраля 2026, 10:56

Певец Юрий Антонов (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Юрий Антонов в феврале этого года отмечает 80-летний юбилей. Хотя проблемы со здоровьем уже не позволяют ему выходить на сцену, его песни по-прежнему звучат в сердцах многих поколений поклонников. Однако в личной жизни все сложнее: Антонов живет один и почти не видится с детьми. Одиночество его не тяготит: в загородном доме у него почти сто животных — кошки, собаки, птицы и даже белки, которых он спасает и заботится о них. «Радио 1» расскажет о жизни артиста и почему он не общается с собственной семьей.





Содержание Биография Юрия Антонова: детство и юность Личная жизнь Юрия Антонова: чуть не уехал в Америку Сложные отношения с детьми Юрий Антонов про конфликт на Украине Юрий Антонов сегодня: проблемы со здоровьем

Биография Юрия Антонова: детство и юность

Юрий Антонов (фото: Instagram* / yuryantonov_official)

Личная жизнь Юрия Антонова: чуть не уехал в Америку

Юрий Антонов (фото: Instagram* / yuryantonov_official)

«Отец когда узнал, что я уже документы подготавливаю, чуть слезу не пустил. Горько ему от этой новости стало. Да и сам я патриот, всегда свою страну любил. Родная такая... Ну и отказался я от Америки», — рассказал музыкант.

Вторая любовь музыканта

Юрий Антонов (фото: Instagram* / yuryantonov_official)

Третья попытка жениться

Сложные отношения с детьми

Юрий Антонов и Валерия (фото: Instagram* / yuryantonov_official)

«Не так страшен чёрт, как его рисуют. Главное – уметь находится в гармонии с самим собой, уметь радоваться жизни и смотреть на неё с долей позитива!», — сказал певец.

Юрий Антонов про конфликт на Украине

«В декабре 2013 года мы работали в Киеве, а через дорогу был активный Майдан. Но концерт прошел на ура. Во втором отделении люди встали и стояли до самого финала. Тяжело воспринимать все, что сегодня происходит на Украине. Не до концертов людям. Печалит, что в обозримом будущем поехать туда на гастроли не получится. Но что делать? Такая политическая ситуация. А поскольку я в политике не силен, мне сложно все это комментировать. Хочу одного — чтобы все это закончилось», — говорил артист.

«Это их право: уехали — и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — заявил певец.

Юрий Антонов сегодня: проблемы со здоровьем

Юрий Антонов (фото: Instagram* / yuryantonov_official)

«Придумки нечистоплотных журналистов», — заявил концертный директор Антолова Олег Давыдов.

«У него возможности физической нет. Он очень переживал, потому что такие вещи посещает обычно и поддерживает. Но, к сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать. Вчера у него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно», — рассказал Ильичев.