«Люди делают кринж и получают премии»: Саша Бортич прошлась по коллегам-актёрам
Актриса Саша Бортич оценила присуждение наград в киноиндустрии
Актриса Александра Бортич в интервью Кино Mail иронично высказалась о коллегах, которые получают награды.
Отвечая на вопрос, звезда комедии «Я худею» пошутила про представителей киноиндустрии.
«Я счастлива, когда ем вкусную еду, а несчастлива, когда люди делают кринж и получают за это кинопремии», — заявила актриса, не уточнив конкретные проекты.В интервью знаменитость сообщила, что обратилась к психотерапии. Это помогло ей совладать с эмоциональными качелями.
«Стараюсь больше не качаться на них и советую всем озаботиться этим вопросом. Если кажется, что эмоциональные качели — это яркие эмоции, приятные впечатления, вы чувствуете огонь... Это всё не так, это только травматично», — объяснила Александра.Бортич добавила, что старается быть откровенной, но не критикует коллег или проекты, в которых снималась.