Съемки «Холопа 3» начались без участия задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой

09 сентября 2025, 11:52

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Съемки третьей части комедийной франшизы «Холоп» начались без участия Аглаи Тарасовой. В сиквеле картины она должна была исполнять главную роль. Об этом сообщает aif.ru.