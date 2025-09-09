Съемки «Холопа 3» начались без участия задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой
Съемки третьей части комедийной франшизы «Холоп» начались без участия Аглаи Тарасовой. В сиквеле картины она должна была исполнять главную роль. Об этом сообщает aif.ru.
Причиной отсутствия 31-летней актрисы стал недавний случай, когда ее задержали в столичном аэропорту Домодедово. Таможенники обнаружили запрещенное вещество в вейпе. В тот день артистка возвращалась из Израиля.
В итоге против нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Наиболее суровое наказание по вменяемой статье — семь лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей. Суд запретил Тарасовой определенные действия.
