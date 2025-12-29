Встречался с женой депутата и не захотел оставаться в Европе: как живет звезда сериала «Ангел или демон» Петр Рыков и почему он до сих пор не женился?
Пётр Сергеевич Рыков — российский актёр театра и кино, телеведущий и музыкант, известный по ролям в сериалах «Привычка расставаться», «Квест», «Ангел или демон», а также как автор и солист музыкального проекта «Камень». За плечами артиста — образование лингвиста, работа моделью в Европе и насыщенная фильмография. 30 декабря Петру Рыкову исполняется 44 года. О том, как складывается его жизнь сегодня и что известно о личной жизни актёра, — в материале «Радио 1».
Биография Петра Рыкова: детство и образованиеПётр Рыков родился в Новгороде 30 декабря 1981 года, детство и юность провёл в Смоленске. По воспоминаниям матери, мальчик рос спокойным и дисциплинированным ребёнком, не доставлявшим хлопот.
После окончания общеобразовательной школы Рыков поступил в музыкальное училище в Смоленске, где три года обучался игре на гитаре. Позже он начал обучение на факультете иностранных языков Смоленского гуманитарного университета.
Стремясь к новым возможностям, Пётр перевёлся в Московский гуманитарный институт имени Е. Р. Дашковой. Там он выбрал направление «Лингвистика и межкультурная коммуникация». В 2006 году Рыков окончил вуз, получив диплом переводчика и свободное владение английским и немецким языками.
Модельная карьера и работа на телевиденииОбладая яркой внешностью, ростом 185 сантиметров и выразительными чертами лица, Пётр Рыков после окончания вуза решил попробовать себя в модельном бизнесе. Этот выбор оказался успешным: он работал на подиумах крупнейших мировых столиц моды — Парижа, Милана, Токио и Нью-Йорка.
«Когда мне предложили этим заниматься, еще в Москве, я понял, что так можно подрабатывать на жизнь и быть независимым, не сильно напрягаясь. Как я думаю сейчас, мне просто очень хотелось побывать, пожить за границей. Я ведь по первому образованию переводчик. И модельный бизнес мне такую возможность дал. Провел молодость так, как хотел. Мир посмотрел, себя показал», — вспоминал он.Модельная карьера не стала для Рыкова самоцелью. Параллельно он начал работать на телевидении и стал ведущим проекта «СТС зажигает суперзвезду» на канале СТС. За границей, по словам Петра, он не захотел оставаться из-за того, что по менталитету он русский, поэтому в других странах развивать карьеру ему не нравилось.
«Два месяца потусовавшись в Лос-Анджелесе, ты понимаешь, что это огромный чан, куда стекаются как минимум со всей Америки. Каждая официантка считает себя артисткой. Язык у тебя может быть отличный, но тебе придется сказать, что ты русский. А если русский — жди своей очереди. Наверное, можно осилить эту конкуренцию, но я сразу понял, что мне просто неинтересно. Хотелось пробиваться и что-то делать здесь, у себя дома», — отмечал актер.
Театр и музыка в жизни Петра РыковаСам актёр неоднократно отмечал, что считает музыку и театр наиболее надёжными и глубокими формами самореализации. При этом музыкальная карьера, по его признанию, развивалась медленно из-за недостатка самодисциплины, тогда как в театре он чувствовал внутреннее понимание профессии.
Для профессионального роста Рыков прошёл обучение в Школе драмы Германа Сидакова по курсу «Актёр драматического театра и кино». В 2014 году он окончил ВГИК, обучаясь в мастерской Игоря Ясуловича.
Ещё в студенческие годы Пётр исполнил главные роли в спектаклях «Мера за меру», «Дама с камелиями» и «Великая магия» на сцене Театра имени Александра Пушкина. Всего службе в этом театре артист посвятил пять лет. Со временем Рыков сделал выбор в пользу кинематографа, сохранив при этом уважительное отношение к театру как зритель.
Музыкальный проект «Камень» стал для артиста отдельной формой самовыражения. Название связано с греческим значением имени Пётр — «камень», однако сам Рыков вкладывает в него более широкий философский смысл, воспринимая как символ основы и внутреннего стержня.
Фильмы и сериалы с Петром РыковымПервые шаги в кино Рыков сделал в короткометражных проектах «Вера», «Натка», «На закате нашего рассвета». Важную роль в его становлении сыграл режиссёр Иван Шахназаров, пригласивший актёра в фильмы «Рок», «Авторский метод», «Игроки», «Без слов».
Широкое внимание к артисту привлекла картина «Привычка расставаться», где Рыков сыграл Максима. Фильм был отмечен наградами фестивалей «Святая Анна» и «Кинотавр». В военной драме «Истребители» актёр исполнил роль второго плана, а в сериале «Корабль» воплотил центрального персонажа Андрея. Его партнёрами по проекту стали Дмитрий Певцов, Роман Курцын и Агриппина Стеклова.
В 2015 году Рыков снялся в сериалах «Мамочки» и «Ложь во спасение». Ярким этапом стала роль Грека в приключенческом триллере «Квест», где гибель героя вызвала активное обсуждение среди зрителей. Актёр также появился в клипе певицы МакSим «Золотыми рыбками» и в комедийном сериале «Помню — не помню!», где сыграл Никиту.
Международный опыт Рыков получил на съёмках боевика «Максимальный удар», проходивших в США. Позже он принял участие в экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам».
Заметной работой стала роль Сергея Салтыкова в сериале «Кровавая барыня», а в проекте «Берёзка» Рыков сыграл солиста ансамбля Алексея Покровского.
Новые проекты и главные ролиВ сериале «Водоворот. Против течения» актёр исполнил главную роль Руслана Калинина — загадочного владельца яхт-клуба. Затем последовало участие в продолжении сериала «Женский доктор», где Рыков вновь предстал в образе акушера-гинеколога.
В фильме «Успеть всё исправить» он сыграл бизнесмена, решившего переосмыслить жизнь после тяжёлого диагноза. В 2021 году на Первом канале вышел сериал «Солнечный круг», где Рыков исполнил центральную роль оперативника.
В последующие годы артист снялся в проектах «Дело рук утопающих», «Холодные берега. Возвращение», «Красный яр», «Русские», «Ловец снов», «Ищейка», «Я иду тебя искать», «Десять дней до весны», «Истребители. Битва за Крым», «Кордон».
Личная жизнь Петра РыковаПётр Рыков предпочитает не афишировать подробности личной жизни. В социальных сетях он редко публикует личные фото, ограничиваясь профессиональным контентом.
«Я очень люблю девочек. Вообще в принципе всех и хороших в частности. Ничего поделать с этим не могу, скрыть у меня это плохо получается. Когда ты видишь свободную, самодостаточную, интересную, обаятельную, красивую, сексуальную, тогда невозможно не обратить внимания и не увлечься», — говорил Рыков.Внешние данные и статус востребованного артиста неизменно привлекают внимание со стороны поклонниц. В разные годы Рыкову приписывали отношения с рядом известных персон.
Так, одним из первых публично обсуждаемых романов стали его отношения со светской львицей Оксаной Кутузовой, которая, по данным СМИ, сыграла заметную роль в его вхождении в кинематографическую среду. Позднее актер состоял в отношениях с Илоной Столье — экс-супругой депутата Государственной думы.
Слухи о романах и внимание СМИ
Отдельное место в медийной хронике заняли слухи о возможных отношениях Петра Рыкова с телеведущей Марией Малиновской. Также актеру приписывали роман с коллегой по актерскому цеху Анной Чиповской. В данном случае почву для слухов дала совместная фотосессия, выполненная для бренда одежды. Несмотря на активное обсуждение, подтверждения этим домыслам не было.
В январе 2020 года Петр Рыков публично сообщил, что состоит в отношениях и чувствует себя в них счастливым, однако предпочел не раскрывать имя своей избранницы. Уже в ноябре того же года в одном из интервью актер заявил, что на данный момент не связан романтическими обязательствами и является абсолютно свободным человеком.
В беседах с журналистами Рыков неоднократно делился своим взглядом на институт семьи и партнерские отношения. По его словам, в современных реалиях создание традиционной семьи не является обязательной жизненной целью. Актер назвал представление о необходимости семьи «давно развеянным мифом», подчеркнув, что в условиях динамичного ритма жизни людям все сложнее находить время на совместный быт и постоянное присутствие друг рядом с другом.
«Сколько мы знаем семей, где родители терпят друг друга, прикрываясь тем, что должны быть вместе ради детей. Дети все это чувствуют. Если я когда-то созрею, это будет обдуманное решение двух взрослых людей», — заявлял он.Рыков выступает сторонником партнерской модели отношений, в которой каждый сохраняет личное пространство и независимость. В быту актер не одинок — он живет вместе с кошкой по кличке Гертруда, о которой не раз упоминал в интервью.
«Вот подруга жизни у меня. Поверьте, жить со взрослой кошкой — это жить с всеми типами женщин одновременно. Это калейдоскоп крутится. Она тебе сейчас дочка, младшая, старшая, она твоя подруга, твоя мама, тетя, бабушка и это идет по кругу», — отмечает Петр.
Петр Рыков сейчас: карьера и новые проектыНа сегодняшний день Петр Рыков продолжает активно работать в кино и на телевидении, сохраняя плотный график съемок. В марте 2025 года актер принял участие в историческом детективном проекте «Злые люди», действие которого разворачивается в конце XIX века. В картине Рыков исполнил главную роль сыщика Лыкова, расследующего убийство влиятельного вельможи накануне проведения крупной нижегородской ярмарки.
Среди других значимых работ актера особое место занимает биографическая картина, посвященная легендарной советской летчице Лидии Литвяк. Участие в подобных проектах подтверждает устойчивые позиции Петра Рыкова в российском кинематографе и его востребованность в разноплановых жанрах — от исторического детектива до биографической драмы.