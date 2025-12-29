Встречался с женой депутата и не захотел оставаться в Европе: как живет звезда сериала «Ангел или демон» Петр Рыков и почему он до сих пор не женился?

29 декабря 2025, 11:45

Петр Рыков (фото: Instagram* / rykovpeter)

Пётр Сергеевич Рыков — российский актёр театра и кино, телеведущий и музыкант, известный по ролям в сериалах «Привычка расставаться», «Квест», «Ангел или демон», а также как автор и солист музыкального проекта «Камень». За плечами артиста — образование лингвиста, работа моделью в Европе и насыщенная фильмография. 30 декабря Петру Рыкову исполняется 44 года. О том, как складывается его жизнь сегодня и что известно о личной жизни актёра, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Петра Рыкова: детство и образование Модельная карьера и работа на телевидении Театр и музыка в жизни Петра Рыкова Фильмы и сериалы с Петром Рыковым Новые проекты и главные роли Личная жизнь Петра Рыкова Петр Рыков сейчас: карьера и новые проекты

Биография Петра Рыкова: детство и образование

Петр Рыков (фото: Instagram* / rykovpeter)

Модельная карьера и работа на телевидении

«Когда мне предложили этим заниматься, еще в Москве, я понял, что так можно подрабатывать на жизнь и быть независимым, не сильно напрягаясь. Как я думаю сейчас, мне просто очень хотелось побывать, пожить за границей. Я ведь по первому образованию переводчик. И модельный бизнес мне такую возможность дал. Провел молодость так, как хотел. Мир посмотрел, себя показал», — вспоминал он.

«Два месяца потусовавшись в Лос-Анджелесе, ты понимаешь, что это огромный чан, куда стекаются как минимум со всей Америки. Каждая официантка считает себя артисткой. Язык у тебя может быть отличный, но тебе придется сказать, что ты русский. А если русский — жди своей очереди. Наверное, можно осилить эту конкуренцию, но я сразу понял, что мне просто неинтересно. Хотелось пробиваться и что-то делать здесь, у себя дома», — отмечал актер.

Театр и музыка в жизни Петра Рыкова

Фильмы и сериалы с Петром Рыковым

Петр Рыков (фото: Instagram* / rykovpeter)

Новые проекты и главные роли

Личная жизнь Петра Рыкова

«Я очень люблю девочек. Вообще в принципе всех и хороших в частности. Ничего поделать с этим не могу, скрыть у меня это плохо получается. Когда ты видишь свободную, самодостаточную, интересную, обаятельную, красивую, сексуальную, тогда невозможно не обратить внимания и не увлечься», — говорил Рыков.

Петр Рыков (фото: Instagram* / rykovpeter)

Слухи о романах и внимание СМИ

«Сколько мы знаем семей, где родители терпят друг друга, прикрываясь тем, что должны быть вместе ради детей. Дети все это чувствуют. Если я когда-то созрею, это будет обдуманное решение двух взрослых людей», — заявлял он.

«Вот подруга жизни у меня. Поверьте, жить со взрослой кошкой — это жить с всеми типами женщин одновременно. Это калейдоскоп крутится. Она тебе сейчас дочка, младшая, старшая, она твоя подруга, твоя мама, тетя, бабушка и это идет по кругу», — отмечает Петр.

Петр Рыков сейчас: карьера и новые проекты