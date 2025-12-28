Стало известно, кто победил в шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ

28 декабря 2025, 21:18

Ренат Мухамбаев выиграл семь миллионов в шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ

Ренат Мухамбаев (Фото: кадр из сериала «Галя, у нас отмена!»)

Ренат Мухамбаев победил в реалити-шоу «Звёзды в джунглях. Карибский сезон». Съёмки проходили в Доминиканской Республике. В суперфинале 38-летний актёр обошёл Ирину Пинчук и Андрея Минина. Об этом сообщает издание VOICE.





В финальный выпуск шоу вышли пятеро участников: Анна Цуканова-Котт, комики Екатерина Шкуро и Андрей Минин, Ирина Пинчук и Ренат Мухамбаев. Чтобы попасть в суперфинал, им нужно было пронести три мяча через полосу препятствий и забросить их в ёмкости. Цуканова-Котт и Шкуро не справились.



В финале участники бежали по этажам через лабиринты, откручивая гайки и развязывая узлы. Мухамбаев сделал это первым и выиграл семь миллионов рублей.

«Я не эмоциональный человек, стараюсь всё держать в себе. Но, честно говоря, у меня сейчас зашкаливают эмоции. Дорогие, простите меня за них. Я победитель!» — сказал Ренат.