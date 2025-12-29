Выяснилось, как Мизулина и Shaman планируют отметить Новый год
ТАСС: Мизулина и Shaman надеются спокойно отметить Новый год в семейном кругу
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) планируют отметить Новый год в семейном кругу. Об этом Мизулина рассказала в интервью ТАСС.
Пара надеется спокойно отдохнуть: провести праздничные дни в гармонии, без неожиданных вызовов и неприятных ситуаций. Супруги планируют как следует выспаться, на время позабыв о рабочей рутине.
«Мы надеемся, что проведем (праздник) в домашнем кругу, поедем к родителям. Будем отмечать с семьей», — объяснила Мизулина.
Она выразила надежду, что у остальных россиян получится устроить для себя такой же приятный отдых.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал граждан РФ отказаться от использования пиротехники в новогодние праздники. Он назвал такую меру разумной в текущих условиях.
Напомним, что в России началась самая короткая рабочая неделя в году, которая продлится всего два дня — 29 и 30 декабря.