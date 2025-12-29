Выяснилось, как Мизулина и Shaman планируют отметить Новый год

29 декабря 2025, 06:30

ТАСС: Мизулина и Shaman надеются спокойно отметить Новый год в семейном кругу

SHAMAN/Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) планируют отметить Новый год в семейном кругу. Об этом Мизулина рассказала в интервью ТАСС.





Пара надеется спокойно отдохнуть: провести праздничные дни в гармонии, без неожиданных вызовов и неприятных ситуаций. Супруги планируют как следует выспаться, на время позабыв о рабочей рутине.





«Мы надеемся, что проведем (праздник) в домашнем кругу, поедем к родителям. Будем отмечать с семьей», — объяснила Мизулина.