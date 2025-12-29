Актриса Кристина Асмус показала стройную фигуру в белом бикини — фото

29 декабря 2025, 06:11

Актриса Кристина Асмус выложила фото в белом бикини с отдыха на Бали

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в личных соцсетях откровенный снимок в белом бикини, который звезда сделала во время отдыха на Бали.





Для кадра 37-летняя знаменитость позировала на фоне местных красот у бассейна. Она замерла, стоя в белом комплекте белья. При этом Асмус распустила волосы, а в руках держала кокос.



Под фото звезда рассказала как во время съёмок в Москве прохожий, узнав её фамилию, спросил: «Асмус? Это которая везде снимается?». На такое впечатление о себе актриса могла лишь рассмеяться.



Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

«Посему так, ма хорошие. Ну невозможно уже везде сниматься, правда. Пора бы и в отпуска! На ближайший месяц тут балийский фотоальбом — мопеды, сёрфинг и простигосподи айс-латте», — добавила Асмус.