Вся правда о семейной жизни Андрея Малахова: почему телеведущий и его жена Наталья Шкулёва живут раздельно и зачем прячут сына?
Андрей Малахов по праву считается одной из самых узнаваемых фигур российского телевидения. Его называют мастером провокационных интервью и громких телевизионных разоблачений. Однако за пределами студии ведущий предпочитает оставаться максимально закрытым человеком. Личная жизнь Андрея Малахова уже много лет связана с Натальей Шкулёвой. Их брак — это не просто светская история, а пример союза, построенного на амбициях, преодолении прошлых травм и осознанном выборе приватности. Подробнее об их отношениях — в материале «Радио 1».
Детство и первые шаги Андрея Малахова на пути к славеАндрей Малахов родился в городе Апатиты Мурманской области в семье, далёкой от мира шоу-бизнеса. Отец работал геофизиком, мать — воспитателем в детском саду. Родители делали всё возможное, чтобы дать сыну хорошее образование. В детстве Андрей занимался игрой на скрипке и даже шил мягкие игрушки. Однако настоящим талантом педагоги назвали его умение уверенно выступать перед публикой.
После школы Малахов поступил в МГУ, который окончил с красным дипломом. Затем последовала стажировка в США. Мало кто знает, что в штате Мичиган будущий телезвезда подрабатывал раздачей рекламных листовок и жил в студенческом общежитии, внимательно изучая механизмы американского телевидения и шоу-бизнеса.
Вернувшись в Москву, Андрей начал карьеру без протекции и громких знакомств — с небольших сюжетов о погоде. Именно он в начале 2000-х фактически перевернул жанр ток-шоу в России. Программа «Большая стирка», а позже «Пусть говорят» сделали его фигурой, которую узнавали в каждом доме. Зрители ценили его стремительную речь, острые вопросы и умение проявлять искреннее сочувствие к героям эфира.
Личная жизнь Андрея Малахова до бракаДо знакомства с будущей женой личная жизнь телеведущего напоминала драматический сериал. Первой серьёзной любовью стала шведка по имени Лиза — её трагический уход оставил в душе Андрея глубокий след. Позже в прессе активно обсуждались отношения с бизнес-леди Мариной Кузьминой и актрисой Еленой Кориковой. Оба романа завершались болезненно — либо изменой, либо постепенным охлаждением.
Долгое время Андрей Малахов оставался самым завидным холостяком страны. Журналисты регулярно приписывали ему романы с коллегами и звёздами эстрады. Однако за внешним блеском скрывался человек, который искал не мимолётные увлечения, а настоящего партнёра — равного по интеллекту и способного выдерживать сумасшедший график работы.
Наталья Шкулёва: самостоятельный путь в мире медиа и глянцаНаталья Шкулёва никогда не позиционировала себя исключительно как «дочь влиятельного отца». Она окончила МГИМО, проходила практику в Лондоне, получила серьёзное юридическое образование. Карьеру в издательском доме Hearst Shkulev Media Наталья начинала с низших позиций и самостоятельно доросла до поста корпоративного редактора ключевых глянцевых брендов.
Её отличает редкое сочетание жёсткого делового подхода и тонкого понимания модной индустрии. Пока Андрей Малахов создавал телевизионные сенсации, Наталья выстраивала медийный бизнес в сегменте премиум-глянца, оставаясь при этом максимально закрытой от публичности.
Как Андрей Малахов и Наталья Шкулёва встретилисьСудьбоносная встреча произошла в коридорах издательского холдинга — два ярко выраженных трудоголика не могли не столкнуться. Первое свидание стало полной противоположностью гламурным ожиданиям. Андрей пригласил Наталью не в пафосный ресторан, а на Павелецкий вокзал.
В спальном вагоне поезда до Брянска их ждали свечи, вино и многочасовой разговор по душам. Утром они вышли из поезда и сразу отправились в колонию строгого режима — Андрею требовалось снять сюжет для программы. Именно этот контраст — романтика и суровая реальность — лёг в основу их отношений.
Свадьба Андрея Малахова и Натальи ШкулёвойПредложение руки и сердца Андрей сделал в Нью-Йорке — классически, на коленях, под аплодисменты всего зала ресторана. Официальная регистрация в 2011 году прошла предельно скромно — молодожены были только вдвоём. Позднее для самых близких друзей и родственников они организовали торжество в Версале.
Мифы о «гостевом браке» Андрея Малахова и Натальи ШкулёвойВокруг семьи постоянно циркулируют слухи. Один из самых устойчивых — утверждение о «гостевом браке». СМИ неоднократно писали, что супруги живут в разных квартирах и видятся преимущественно по выходным. Некоторые интерпретируют это как признак формальности отношений.
Сами Андрей и Наталья объясняют такой формат осознанным выбором. В их профессиях, где каждый день расписан по минутам, а личное пространство постоянно нарушается, возможность иметь отдельную территорию становится способом сохранения гармонии и свежести чувств.
В 2017 году в семье родился сын Александр. Супруги приняли жёсткое решение: ребёнок не должен становиться медийной персоной. Мальчик растёт вдали от камер: родители уверены — право на публичность человек должен осознанно выбрать сам, когда вырастет.
За четырнадцать лет совместной жизни пару неоднократно «разводили» в прессе. Наталье приписывали романы с издателями, Андрею — усталость от семейной жизни. Каждый раз Малахов отвечает в своей характерной манере: ироничным комментарием и новой совместной фотографией из путешествия.
Секрет прочности их союза — в искреннем уважении к достижениям друг друга. Андрей ценит независимость и профессионализм жены, Наталья спокойно относится к его хронической занятости и привычке опаздывать.