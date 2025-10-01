«Я был жертвой домашнего насилия»: как сказочный роман Пелагеи и Телегина превратился в череду скандалов и судебных разбирательств

01 октября 2025, 16:11

Иван Телегин и певица Пелагея (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Их любовь начиналась как сказка — яркая, нежная и полная надежд. Однако спустя несколько лет романтические чувства обернулись скандалом, судебными разбирательствами и обвинениями. Пелагея и Иван Телегин — пара, которая привлекала внимание не только своим творчеством и спортом, но и драматической историей расставания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Встреча, полная искры Свадебный звон Рождение дочери Развод и скандал Битва за алименты и обвинения Конфликт из-за дочери Инцидент в аэропорту С кем встречались ранее?

Встреча, полная искры

Иван Телегин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)



Свадебный звон

Рождение дочери

Развод и скандал

Фото: iStock/mofles



Битва за алименты и обвинения

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия», – заявил Иван в соцсетях.

Конфликт из-за дочери

Инцидент в аэропорту

Фото: iStock/skyNext



С кем встречались ранее?