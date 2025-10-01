«Я был жертвой домашнего насилия»: как сказочный роман Пелагеи и Телегина превратился в череду скандалов и судебных разбирательств
Их любовь начиналась как сказка — яркая, нежная и полная надежд. Однако спустя несколько лет романтические чувства обернулись скандалом, судебными разбирательствами и обвинениями. Пелагея и Иван Телегин — пара, которая привлекала внимание не только своим творчеством и спортом, но и драматической историей расставания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Встреча, полная искрыИстория любви Пелагеи, известной певицы с настоящим именем Полина Смирнова, и хоккеиста Ивана Телегина началась в 2015 году. Их знакомство произошло в ресторане во время ужина с общими друзьями. Несмотря на разницу в возрасте и то, что мужчина в тот момент был несвободен, между молодыми людьми вспыхнули чувства, которые не могли остаться незамеченными.
Свадебный звонВ 2016 году пара узаконила свои отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Свадьба была камерной, с участием только близких друзей и семьи. Пелагея сама исполнила песни на своем торжестве, а ее наряд с открытой спиной стал настоящим произведением искусства. Медовый месяц они провели в романтической Греции, мечтая о счастливом будущем.
Рождение дочери21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия. Счастье родительства, казалось, укрепило их отношения. Однако спустя два года семейная идиллия начала трещать по швам.
Развод и скандалВ 2019 году стало известно, что Пелагея и Телегин живут отдельно. Официальное расставание состоялось в 2020 году, а процесс развода оказался долгим и скандальным. Совместно нажитое имущество стало предметом спора: квартира в элитном комплексе, дом на Новой Риге и автомобиль Bentley. Суд решил, что квартира достается Пелагее, а дом и машина будут проданы с делением средств.
Битва за алименты и обвиненияПевица добилась выплаты алиментов в размере четверти дохода Телегина. Хоккеист пытался оспорить это решение, он смог добиться уменьшения выплат. Вскоре после этого мужчина обвинил бывшую супругу в домашнем насилии.
«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия», – заявил Иван в соцсетях.
Конфликт из-за дочериОсновным камнем преткновения между бывшими супругами стал вопрос общения с дочерью. Телегин утверждал, что Пелагея препятствует встречам с Таисией, тогда как певица заявляла, что мужчина год не виделся с дочерью. Этот конфликт только усугублялся новыми инцидентами.
Инцидент в аэропортуВесной 2024 года произошел очередной инцидент: Пелагея планировала вывезти дочь и мать в Турцию, но Телегин заблокировал выезд Таисии за границу. Девочку сняли с рейса, а певица опубликовала видео с плачущей дочерью.
С кем встречались ранее?Пелагея до брака с Иваном была замужем за Дмитрием Ефимовичем, другом детства и режиссером Comedy Club. Их роман начался в 2010 году. Расстались влюбленные из-за занятости Пелагеи и влияния ее матери через два года после начала отношений.
Иван Телегин в 2013 году познакомился со стриптизершей Евгенией Ноур в ночном клубе. Несмотря на то что у Евгении были отношения, Телегин увел ее, они начали жить в гражданском браке. В 2016 году у них родился сын Марк. Однако после появления информации о романе Телегина с Пелагеей они расстались.