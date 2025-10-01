Достижения.рф

Дима Билан и Ольга Серябкина стали самыми привлекательными артистами у россиян

Ольга Серябкина (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Дима Билан и Ольга Серябкина признаны самыми привлекательными артистами у россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса сервиса «МТС Музыка» и приложения для знакомств Mamba.



Как правило, россиянки среди самых красивых мужчин отечественного шоу-бизнеса выбирали Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева. Среди иностранных звезд женщины выбрали Эминема, Джастина Тимберлейка, Энрике Иглесиаса, Рики Мартина и Стинга.

Самыми красивыми женщинами в опросе стали Ольга Серябкина, Клава Кока и Полина Гагарина. Среди иностранных исполнительниц лидерами стали Дженнифер Лопес, Рианна и Шакира.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0