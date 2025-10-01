Дима Билан и Ольга Серябкина стали самыми привлекательными артистами у россиян

01 октября 2025, 13:58

Ольга Серябкина (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Дима Билан и Ольга Серябкина признаны самыми привлекательными артистами у россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса сервиса «МТС Музыка» и приложения для знакомств Mamba.