Дима Билан и Ольга Серябкина стали самыми привлекательными артистами у россиян
Дима Билан и Ольга Серябкина признаны самыми привлекательными артистами у россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса сервиса «МТС Музыка» и приложения для знакомств Mamba.
Как правило, россиянки среди самых красивых мужчин отечественного шоу-бизнеса выбирали Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева. Среди иностранных звезд женщины выбрали Эминема, Джастина Тимберлейка, Энрике Иглесиаса, Рики Мартина и Стинга.
Самыми красивыми женщинами в опросе стали Ольга Серябкина, Клава Кока и Полина Гагарина. Среди иностранных исполнительниц лидерами стали Дженнифер Лопес, Рианна и Шакира.
