ФНС насчитала Леониду Агутину долг в 1,5 миллиона рублей
Федеральная налоговая служба провела проверку финансовой деятельности Леонида Агутина и выявила у него задолженность. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».
В результате проведённой проверки налоговые инспекторы установили, что Агутин не уплатил налоги на общую сумму 1 миллион 527 тысяч 537 рублей.
Эта задолженность возникла в период, когда певец работал как индивидуальный предприниматель. Налоговая служба направила ему требование о добровольном погашении долга.
Ранее Леонид Агутин раскритиковал творчество певицы Вали Карнавал. Певец привёл в пример её трек «Кофеин», после которого назвал музыку артистки «вторичными экскрементами».
