ФНС насчитала Леониду Агутину долг в 1,5 миллиона рублей

ФНС выявила у Леонида Агутина задолженность по налогам
Леонид Агутин (Фото: Telegram @@agutin_leonid)

Федеральная налоговая служба провела проверку финансовой деятельности Леонида Агутина и выявила у него задолженность. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».



В результате проведённой проверки налоговые инспекторы установили, что Агутин не уплатил налоги на общую сумму 1 миллион 527 тысяч 537 рублей.

Эта задолженность возникла в период, когда певец работал как индивидуальный предприниматель. Налоговая служба направила ему требование о добровольном погашении долга.

