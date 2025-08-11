«Я буду только хуже»: Глюкоза — скандальные выходки, приём антидепрессантов, связь с Фадеевым и наркотиками

11 августа 2025, 13:10

Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Имя певицы Глюкозы уже больше года появляется в СМИ только из-за скандалов и эпатажных выходок, а её новый мини-альбом остался незамеченным. После трудного 2024 года, который негативно сказался на её репутации, Наталья Чистякова-Ионаова решила «переродиться». О том, чем звезда продолжает шокировать публику, в материале «Радио 1».





Новый образ и музыкальный стиль вызывают споры среди поклонников

«Она как с цепи сорвалась. Была же ничего такая, и зачем так с собой?» — пишут комментаторы.

Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)



Не планирует останавливаться

«Я буду только хуже», — предупредила артистка.

«Заметил, как много отсылок в видео на образ классической Глюкозы в представлении поколения 2000-х, к которому отношусь сам: образ задиры с мотоциклами, доберманы, сцена на скалах отсылает нас к образу Мадонны (певицы. — Прим.ред.) в клипе «Frozen», образ невесты, будто бы идущей к алтарю, снег («а снег идёт, снег идёт»), 3D-модель самой певицы как аватар в нулевых», — написали интернет-пользователи под роликом.

Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)



Скандалы, наркотики и Максим Фадеев