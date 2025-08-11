«Я буду только хуже»: Глюкоза — скандальные выходки, приём антидепрессантов, связь с Фадеевым и наркотиками
Имя певицы Глюкозы уже больше года появляется в СМИ только из-за скандалов и эпатажных выходок, а её новый мини-альбом остался незамеченным. После трудного 2024 года, который негативно сказался на её репутации, Наталья Чистякова-Ионаова решила «переродиться». О том, чем звезда продолжает шокировать публику, в материале «Радио 1».
Новый образ и музыкальный стиль вызывают споры среди поклонниковВизуальный стиль Глюкозы претерпел значительные изменения: от утонченной блондинки она превратилась в панковскую «русалку» с яркими цветными волосами и дерзким образом. Новый стиль включает минимум тканей, шипы, ремни и лосины, а также смелые рисунки на лице. В интервью изданию «Блокнот» певица отметила, что хочет оставить позади все негативные моменты и завершить год на позитивной ноте.
Музыка Глюкозы также изменилась: она отошла от привычного поп-звучания и представила новый сборник, наполненный рейв-композициями. Однако внимание общественности больше привлекли не музыкальные эксперименты, а откровенные образы артистки в её социальных страницах. Пользователи интернета разделились во мнениях: одни восхищаются смелостью Глюкозы, другие же недоумевают по поводу её нового стиля и задаются вопросом, зачем ей такие радикальные изменения.
«Она как с цепи сорвалась. Была же ничего такая, и зачем так с собой?» — пишут комментаторы.
Некоторые поклонники Глюкозы увидели в её изменениях возвращение к истокам творчества, но уже в новом, переосмысленном виде. Артистка начинала свою карьеру как дерзкая девушка с доберманом, и теперь, похоже, вновь стремится к этой смелой эстетике.
Не планирует останавливатьсяНаталья не собирается сбавлять обороты. В начале августа она поделилась провокационными фото из музыкальной студии, демонстрируя растяжку в драном черно-белом комбинезоне на фоне барабанов. одписала эти снимки певица лаконично, но исчерпывающе.
«Я буду только хуже», — предупредила артистка.
На презентации своего мини-альбома Глюкоза появилась в белом рваном топе на голое тело, массивных кожаных перчатках и облегающих черных лосинах с белыми стрингами. Кроме исполнения новых песен, она устроила провокационный перформанс: ползала по сцене на четвереньках, поворачиваясь к залу спиной и имитируя движения, напоминающие половой акт. Новый клип на одну из песен альбома также изобилует странными нарядами и визуальными образами, что не осталось незамеченным поклонниками.
«Заметил, как много отсылок в видео на образ классической Глюкозы в представлении поколения 2000-х, к которому отношусь сам: образ задиры с мотоциклами, доберманы, сцена на скалах отсылает нас к образу Мадонны (певицы. — Прим.ред.) в клипе «Frozen», образ невесты, будто бы идущей к алтарю, снег («а снег идёт, снег идёт»), 3D-модель самой певицы как аватар в нулевых», — написали интернет-пользователи под роликом.
В новом клипе Глюкозы, помимо отсылок к её раннему творчеству, присутствуют намёки на скандал, связанный с её выступлением на концерте в Красноярске в честь Дня металлурга. На этом концерте артистка вела себя неадекватно: не попадала в ноты, странно двигалась и позволяла себе неприличные действия на сцене — касалась себя в интимных местах. Это вызвало возмущение у зрителей, многие покинули мероприятие через 20 минут.
Общественность заподозрила Глюкозу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако она объяснила своё поведение тем, что принимала антидепрессанты, назначенные ей после смерти бабушки. По её словам, это повлияло на её состояние и сделало её более раскрепощённой, чем обычно. Артистка признала, что её поведение было неожиданным для аудитории.
Скандалы, наркотики и Максим ФадеевПомимо этого, Глюкоза оказалась в центре нескольких скандалов. Вначале она столкнулась с конфликтом со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым, который подал в суд, пытаясь лишить её прав на исполнение её собственных композиций и сохранить за собой права на её псевдоним. Затем артистка была задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в наркотическом опьянении. Полиция определила её состояние по визуальным признакам, но Глюкоза отказалась от медицинского освидетельствования. Она утверждала, что ситуация была подстроена влиятельным человеком, вероятно, имея в виду Фадеева.
В суде Глюкоза не смогла доказать свою невиновность и была оштрафована на пять тысяч рублей за употребление наркотических средств. Суд учёл наличие у неё несовершеннолетних детей как смягчающее обстоятельство.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская