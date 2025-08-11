«Меня не удивить»: Анастасию Волочкову в золотом платье захотел украсть арабский шейх

11 августа 2025, 12:33

Волочкова получила предложение от арабского шейха улететь в ОАЭ

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Российская балерина Анастасия Волочкова стала центром внимания на закрытии московского кинофестиваля «Антарес», где арабский шейх настолько восхитился ею, что захотел увезти её в ОАЭ. Подробности инцидента сообщает издание Super.





49-летняя балерина появилась в золотистом облегающем платье с глубоким декольте, дополнив образ гладкой прической и ярким макияжем в технике smoky eyes. Особый интерес вызвало появление Волочковой на красной дорожке в сопровождении арабского шейха, одетого в традиционный наряд.



По словам Анастасии, высокопоставленный гость был настолько очарован ею, что предложил сразу же увезти её в ОАЭ на частном самолете.

«Ещё до начала красной дорожки он хотел меня увезти. Ими меня не удивить — проходила уже. Решила профессионально исполнить мою миссию на фестивале. Очень интересное знакомство», — рассказала балерина.