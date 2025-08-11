Трек «Лабубу» новосибирской певицы обогнал в чартах хит «Сигма Бой»

11 августа 2025, 12:51

Фото: iStock/cookelma

Песня «Лабубу», которую исполняет новосибирская певица Алиса Шмелёва и выпущенная лейблом Soul Rhyme Label, заняла второе место в чарте «Зайцев.нет», обогнав трек «Сигма Бой». Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Основатель лейбла Юрий Турцев рассказал, что песня обрела популярность после публикации в СМИ, без рекламы, челленджей и клипа. Основной аудиторией стали дети, которые начали снимать ролики под «Лабубу».





«История успеха трека началась с публикации в СМИ — портал Om1.ru выпустил материал с заголовком «Лабубу взрывает детский чарт: гимн игрушек представил новосибирский лейбл». После этого композицию подхватили пользователи приложения Likee», — уточнил Турцев в беседе с изданием.