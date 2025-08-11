В сети обсуждают слухи о разрыве Никиты Преснякова с супругой

11 августа 2025, 12:00

Брак Преснякова с Алёной Красновой вновь стал предметом обсуждений в сети

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Певец Никита Пресняков, перебравшийся в США, продолжает развивать музыкальную карьеру и недавно объявил тур по Америке с хитами нулевых.