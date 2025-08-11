В сети обсуждают слухи о разрыве Никиты Преснякова с супругой
Певец Никита Пресняков, перебравшийся в США, продолжает развивать музыкальную карьеру и недавно объявил тур по Америке с хитами нулевых.
Некоторые фанаты предположили, что этот формат связан с трудностями продвижения собственных песен за рубежом. На этом фоне стали появляться слухи о возможном расставании артиста с женой Алёной Красновой.
В начале августа Алёна улетела в Москву одна и проводила время с подругами, что подогрело разговоры в сети. В СМИ также писали, что девушка удалила совместные фото с супругом из соцсетей, однако это не соответствует действительности — в её блоге по-прежнему есть семейные снимки и видео.
Сам Никита временно покинул США и сейчас отдыхает в Испании с отцом, мачехой и младшими братьями, публикуя фото живописных видов и ролики с акробатическими трюками в бассейне. При этом на вопросы о личной жизни он не отвечает. Хотя супруги и проводят отпуск раздельно, утверждать о разрыве отношений пока оснований нет.
