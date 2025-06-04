04 июня 2025, 15:20

Роман Евдокимов (фото: Instagram* / evdokimov)

Актёр Роман Евдокимов, известный по ролям в сериалах «Лада Голд», «Трудные подростки» и «Жиза» поделился, как психотерапия помогла ему выйти из эмоционального кризиса и что для него значит работа в театре. 4 июня Роману исполняется 31 год. О том, как он справлялся с кризисами и почему расстался с Кристиной Асмус, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство в семье врачей и случайный старт в кино Неудачи при поступлении и годы в «Щепке» Путь к успеху: «Перевал Дятлова», «Лада Голд» и культовые сериалы Новая роль — новая жизнь: Иван из «Огнива» Работа в театре и отношения с Кристиной Асмус Почему Кристина Асмус и Роман Евдокимов расстались? Новые отношения и реакция публики



Детство в семье врачей и случайный старт в кино

«Я всегда хотел попасть в кино, просто в первый раз это произошло неосознанно. Мне безумно понравилось сниматься. Есть такое поверье, что если человек пришел в кино, то он никуда из него уйти не может. Это необъяснимая магия, ты как бы застреваешь в этом мире. Меня он поглотил. Я начал думать, как бы в этом мире остаться», — говорил артист.

Неудачи при поступлении и годы в «Щепке»

Роман Евдокимов (фото: Instagram* / evdokimov)



«Не было такого, что вот случился большой проект и обо мне сразу все заговорили, а я сразу начал сниматься во всех хороших фильмах. Моя история другая: я много лет снимался в проектах, где меня утверждали, где была возможность работать. Это были разные проекты, но это была работа, в которой мне хотелось расти, развиваться», — делился Роман.

Путь к успеху: «Перевал Дятлова», «Лада Голд» и культовые сериалы

«Я сам прошел все эти кризисы и в какой-то момент понял: если не переосмыслю себя в профессии, то через несколько лет окажусь в плачевном состоянии», — рассказал актер.

Роман Евдокимов (фото: Instagram* / evdokimov)



Новая роль — новая жизнь: Иван из «Огнива»

Работа в театре и отношения с Кристиной Асмус

Роман Евдокимов и Кристина Асмус (фото: Instagram* / evdokimov)



Почему Кристина Асмус и Роман Евдокимов расстались?

«Тогда меня яростно подавляли и истязали. Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю свой проект на тему физического и эмоционального насилия, — написала Асмус в личном блоге.

«Любовь — это принятие и прощение. Я не смогу принять абьюзивные отношения, манипуляции, желание подчинить и уничтожить того, кто рядом. Я очень надеюсь, что и мне можно что-то простить. Я человек с огромным количеством слабостей, комплексов, страхов, травм» — говорил он.

Новые отношения и реакция публики