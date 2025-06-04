Насилие и истязание Асмус, психотерапия, смена партнерш: как живет звезда «Огнива» Роман Евдокимов
Актёр Роман Евдокимов, известный по ролям в сериалах «Лада Голд», «Трудные подростки» и «Жиза» поделился, как психотерапия помогла ему выйти из эмоционального кризиса и что для него значит работа в театре. 4 июня Роману исполняется 31 год. О том, как он справлялся с кризисами и почему расстался с Кристиной Асмус, расскажет «Радио 1».
Детство в семье врачей и случайный старт в киноРоман Евдокимов родился в Москве в семье потомственных врачей. Его окружали хирурги, вирусологи и профессора медицины, и до девяти лет казалось, что мальчик продолжит семейную традицию.
Всё изменил случай: к его отцу-хирургу пришёл известный режиссёр Зиновий Ройзман. Именно он предложил Роме сняться в эпизоде сериала «Близнецы». Этот опыт оказался поворотным — Роман окончательно карьеру в кинематографе.
«Я всегда хотел попасть в кино, просто в первый раз это произошло неосознанно. Мне безумно понравилось сниматься. Есть такое поверье, что если человек пришел в кино, то он никуда из него уйти не может. Это необъяснимая магия, ты как бы застреваешь в этом мире. Меня он поглотил. Я начал думать, как бы в этом мире остаться», — говорил артист.
Неудачи при поступлении и годы в «Щепке»После окончания школы с углублённым изучением иностранных языков Роман пробовал поступить в ГИТИС и МХТ, но его не приняли. Зато приняли в Щепкинское училище, где поначалу учёба давалась тяжело. Но именно там, через кризисы, формировался будущий артист.
Параллельно с учёбой Роман снова снялся у Ройзмана — на этот раз в «Снайперах». Затем были работы в фильмах и сериалах: «Исцеление», «Куприн», «Бывших не бывает», «Истребители. Последний бой».
Первая главная роль в «Диггерах» не принесла оглушительного успеха. Но Евдокимов не ждал удачи с неба: он работал, соглашался на разные проекты и копил опыт — «Завтрак в постель», «Она сбила лётчика», «Район тьмы» и другие. Настоящий рост случился позже.
«Не было такого, что вот случился большой проект и обо мне сразу все заговорили, а я сразу начал сниматься во всех хороших фильмах. Моя история другая: я много лет снимался в проектах, где меня утверждали, где была возможность работать. Это были разные проекты, но это была работа, в которой мне хотелось расти, развиваться», — делился Роман.
Путь к успеху: «Перевал Дятлова», «Лада Голд» и культовые сериалыНастоящий прорыв произошёл после выхода «Рикошета», «Мятежа» и особенно «Лады Голд», где Роман сыграл Артура. Позже были роли в «Перевале Дятлова», «СГ: Слепоглухой», «Рашн Юге», «Беспринципных» и «Пищеблоке». В сериале «Фишер» Евдокимов примерил на себя образ студента-медика, а в «Актрисах» — переводчика.
«Я сам прошел все эти кризисы и в какой-то момент понял: если не переосмыслю себя в профессии, то через несколько лет окажусь в плачевном состоянии», — рассказал актер.Евдокимов не скрывал, что проходил психотерапию, чтобы выстроить здоровые отношения с профессией. Актёр отмечал, что благодаря терапии научился различать собственные желания, страхи и потребности.
Новая роль — новая жизнь: Иван из «Огнива»Ещё одна значимая работа — экранизация сказки «Огниво», где Роман сыграл Ваню. По словам артиста, образ героя отчасти вдохновлён Джеком Воробьём. В финале истории Иван приходит к осознанию важности любви, ответственности и бескорыстия. Развитие персонажа вывело его персонжа к философии: чтобы найти смысл жизни, нужно уметь отдавать и брать ответственность не только за себя.
Работа в театре и отношения с Кристиной АсмусПосле выпуска из училища Роман не стал устраиваться в постоянную театральную труппу, сосредоточившись на съёмках. Однако с годами сцена заняла важное место в его творческой биографии. Он работал в театрах имени Булгакова, Ермоловой, Театре Наций и Малом театре. В «Леди Макбет Мценского уезда» он исполнил роль Сергея, где его партнёршей стала Кристина Асмус, которая переживала развод с Харламовым.
Коллеги подогревали слухи об отношениях — совместные фото, прогулки, намёки в соцсетях. В 2023 году актриса объявила о переезде от бывшего мужа, а Евдокимов подтвердил роман, опубликовав общее фото. Кристина, в свою очередь, организовала на день рождения Романа масштабный квест с финалом на съёмочной площадке, где Роман сыграл Сирано де Бержерака. Артист не сдержал слёз.
Почему Кристина Асмус и Роман Евдокимов расстались?В феврале 2024 года появились слухи о разрыве. Пара удалила общие фото, перестала вместе появляться на мероприятиях. Позже, в интервью YouTube-каналу «Георгий за кадром», Кристина заявила, что полгода назад была в нездоровых отношениях. Имена не назывались, но временные рамки совпали с её романом с Евдокимовым.
«Тогда меня яростно подавляли и истязали. Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю свой проект на тему физического и эмоционального насилия, — написала Асмус в личном блоге.Ранее актриса уже делилась историями о токсичных отношениях: в студенчестве — о физическом насилии со стороны партнёра, а позже — о психологическом давлении в браке с Гариком Харламовым.
Роман Евдокимов не давал официальных комментариев о расставании, однако в одном из интервью он подчёркивал, что не смог бы принять абьюзивные отношения.
«Любовь — это принятие и прощение. Я не смогу принять абьюзивные отношения, манипуляции, желание подчинить и уничтожить того, кто рядом. Я очень надеюсь, что и мне можно что-то простить. Я человек с огромным количеством слабостей, комплексов, страхов, травм» — говорил он.
Новые отношения и реакция публикиПосле расставания с Кристиной актёр начал встречаться с актрисой Софьей Озеровой. Весной 2024 года он опубликовал совместные фотографии с ней. Кроме того, вместе они появились на премьере «Огнива».
Зрители отреагировали по-разному: одни порадовались, другие — осудили за скорость смены партнёрш.