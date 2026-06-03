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Артур Бабич и Аня Покров подписали брачный договор

Артур Бабич и Аня Покров удивила фанатов необычным брачным соглашением
Аня Покров и Артур Бабич (Фото: Instagram* / @pokrov90)

Блогеры Артур Бабич и Аня Покров решили «закрепить» свои отношения особым образом. Однако речь идёт не о юридическом документе, а о шуточном договоре между влюблёнными.



По словам Ани Покров в шоу «Есть вопросики», инициатива исходила от неё — в «соглашении» прописаны совсем не формальные пункты, а романтические обещания: любовь до гроба, забота и даже такие бытовые «обязанности», как массаж ног и приятные мелочи в отношениях.

Аня Покров подчеркнула, что настоящие юридические вопросы они, конечно, не оформляют — всё это больше игра и способ добавить романтики в отношения.

Поклонники уже обсуждают необычный подход пары и шутят, что теперь главное — не нарушить условия «договора» и не остаться без массажа или кофе в постель.

Софья Метелева

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