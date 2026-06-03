Артур Бабич и Аня Покров подписали брачный договор

03 июня 2026, 14:41

Артур Бабич и Аня Покров удивила фанатов необычным брачным соглашением

Аня Покров и Артур Бабич (Фото: Instagram* / @pokrov90)

Блогеры Артур Бабич и Аня Покров решили «закрепить» свои отношения особым образом. Однако речь идёт не о юридическом документе, а о шуточном договоре между влюблёнными.