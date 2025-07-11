«Я физиологически стал папой»: Цымбалюк-Романовская родила Прохору Шаляпину? Вся правда о тайном ребёнке певца
Весной Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена актёра Армена Джигарханяна, родила дочь, её имя — Виктория. Ходят слухи, что отцом ребёнка является Прохор Шаляпин. Ведь певец и Цымбалюк-Романовская состояли в близких, хоть и непродолжительных отношениях. Вроде как всё сходится, но только отчество девочки — Давидовна. Кто же такой Давид? А может быть это имя-ширма? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Звёздный корыстолюбецКажется, что Шаляпин был бы совсем не против стать законным мужем Виталины Цымбалюк-Романовской. В своё время он много помогал Виталине, постоянно мелькал с ней на шоу, всячески защищал и оберегал. А когда, видимо, узнал о внушительном состоянии пианистки, так и вовсе задумывался о свадьбе с ней.
Но Цымбалюк-Романовская отвергла артиста. Шаляпин, конечно, какое-то время обижался, но потом, видимо, деньги за собственный биоматериал помогли ему воспрянуть духом.
Сейчас Шаляпин поймал волну популярности. Тысячи женщин по всей стране признаются ему в любви. А не так давно он заявил, что его сердце занято, и уже никакая Цымбалюк-Романовская ему не нужна.
«На сегодняшний день сердце мое, так скажем, закрыто. Я уже больше не хочу никакой публичности в плане личной жизни. Но в целом чувствую себя счастливым человеком», — сообщил артист.
Факты на лицоПрохор Шаляпин действительно стал отцом. Он признался, что является донором биологического материала. Тут же появляется новость о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь. Личность отца пианистка не раскрывает. В интернете предполагают, что им может быть именно Шаляпин.
«Я физиологически стал папой, просто поучаствовал как донор… И у меня есть сведения, что всё хорошо. Никаких подробностей распространять не могу, потому что это запрещено законом», — заявил шоумен в интервью Starhit.Известно, что Прохор Шаляпин сдал свой биоматериал в те годы, когда он встречался с Цымбалюк-Романовской. И, что интересно, как сообщила экс-возлюбленная артиста Анна Калашникова, Прохор и Виталина — каждый из них — сдавали биоматериал.
«Могу только сказать, что с Виталиной Прохор ещё несколько лет назад сдал биоматериал. Но их союз распался, и ничего не получилось. Дальнейшую судьбу их биоматериала я не знаю», — Калашникова.
«Это мой секрет, и я имею на него право»
Итак, В марте 2025 года Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой. Пианистка даёт дочери свою фамилию и не раскрывает имя отца.
«Нет, я не выходила замуж. Я родила 25 марта, в день рождения моей мамы. Осознанное желание самой стать матерью у меня появилось после 40 лет. Видите ли, моих родителей не стало несколько лет назад, поэтому желание стать мамой возникло остро. Я перестала себя чувствовать ребёнком», — призналась Виталина в беседе с «АиФ».Цымбалюк-Романовская называет себя матерью-одиночкой и не спешит рассказывать, кто же этот таинственный Давид.
«Это мой секрет, и я имею на него право», — заявила пианистка, продолжая подогревать общественное любопытство к личности папы девочки.