«Я физиологически стал папой»: Цымбалюк-Романовская родила Прохору Шаляпину? Вся правда о тайном ребёнке певца

11 июля 2025, 16:23

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова))

Весной Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена актёра Армена Джигарханяна, родила дочь, её имя — Виктория. Ходят слухи, что отцом ребёнка является Прохор Шаляпин. Ведь певец и Цымбалюк-Романовская состояли в близких, хоть и непродолжительных отношениях. Вроде как всё сходится, но только отчество девочки — Давидовна. Кто же такой Давид? А может быть это имя-ширма? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Звёздный корыстолюбец Факты на лицо «Это мой секрет, и я имею на него право»

Звёздный корыстолюбец

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram*, @vitalinaromanovskaya)



«На сегодняшний день сердце мое, так скажем, закрыто. Я уже больше не хочу никакой публичности в плане личной жизни. Но в целом чувствую себя счастливым человеком», — сообщил артист.

Факты на лицо

«Я физиологически стал папой, просто поучаствовал как донор… И у меня есть сведения, что всё хорошо. Никаких подробностей распространять не могу, потому что это запрещено законом», — заявил шоумен в интервью Starhit.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*, @shalyapin_official)



«Могу только сказать, что с Виталиной Прохор ещё несколько лет назад сдал биоматериал. Но их союз распался, и ничего не получилось. Дальнейшую судьбу их биоматериала я не знаю», — Калашникова.

«Это мой секрет, и я имею на него право»

«Нет, я не выходила замуж. Я родила 25 марта, в день рождения моей мамы. Осознанное желание самой стать матерью у меня появилось после 40 лет. Видите ли, моих родителей не стало несколько лет назад, поэтому желание стать мамой возникло остро. Я перестала себя чувствовать ребёнком», — призналась Виталина в беседе с «АиФ».

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram*, @vitalinaromanovskaya)



«Это мой секрет, и я имею на него право», — заявила пианистка, продолжая подогревать общественное любопытство к личности папы девочки.