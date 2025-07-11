«У меня девочка?»: беременная Агата Муцениеце рассказала про новое увлечение
Беременная актриса Агата Муцениеце предположила, что родит дочь
Беременная Агата Муцениеце показала округлившийся живот на видео. Звезда комедии «Тур с Иванушками» призналась, что пока не знает пол будущего ребенка, но предполагает, что родится девочка — из-за ее внезапной любви к шопингу.
На видео 36-летняя актриса примеряет белое платье с черным кружевом. Она с улыбкой разглядывает себя в зеркале, гладит живот и восхищается образом. По ее словам, платье отлично подошло для жаркой погоды, а внезапное увлечение покупками натолкнуло на мысль о рождении дочери.
«Платье-комбинация на такую погоду. Мне так нравятся эти кружева! Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, у меня девочка? Я стала немного шмоточницей. Посмотрите, как красиво! Представляете, я лечу по горячему городу!» — комментировала Агата.Этот ребенок станет первым для Дранги и третьим для Муцениеце. Несмотря на сложности в отношениях с сыном Тимофеем от Прилучного, она сосредоточена на новой главе жизни — предстоящей свадьбе и материнстве.
*Запрещен в РФ