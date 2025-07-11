«У меня девочка?»: беременная Агата Муцениеце рассказала про новое увлечение

11 июля 2025, 14:31

Беременная актриса Агата Муцениеце предположила, что родит дочь

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Инстаграм*/agataagata)

Беременная Агата Муцениеце показала округлившийся живот на видео. Звезда комедии «Тур с Иванушками» призналась, что пока не знает пол будущего ребенка, но предполагает, что родится девочка — из-за ее внезапной любви к шопингу.





На видео 36-летняя актриса примеряет белое платье с черным кружевом. Она с улыбкой разглядывает себя в зеркале, гладит живот и восхищается образом. По ее словам, платье отлично подошло для жаркой погоды, а внезапное увлечение покупками натолкнуло на мысль о рождении дочери.

«Платье-комбинация на такую погоду. Мне так нравятся эти кружева! Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, у меня девочка? Я стала немного шмоточницей. Посмотрите, как красиво! Представляете, я лечу по горячему городу!» — комментировала Агата.