Бородин раскритиковал тур Козловского по США
Глава ФПБК Виталий Бородин выразил резкое возмущение запланированным туром Данилы Козловского по городам США. Общественник опубликовал анонс выступлений, назвав гастроли актера «турне по странам НАТО». Пост появился у него в телеграм-канале.
Бородин задался вопросом об источниках финансирования концертов Козловского. Он подчеркнул, что заработанные актером деньги — это средства, поступающие из стран НАТО.
Глава ФПБК усомнился в этичности подобных гастролей, учитывая текущую геополитическую обстановку.
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