Бородин раскритиковал тур Козловского по США

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Глава ФПБК Виталий Бородин выразил резкое возмущение запланированным туром Данилы Козловского по городам США. Общественник опубликовал анонс выступлений, назвав гастроли актера «турне по странам НАТО». Пост появился у него в телеграм-канале.



Бородин задался вопросом об источниках финансирования концертов Козловского. Он подчеркнул, что заработанные актером деньги — это средства, поступающие из стран НАТО.

Глава ФПБК усомнился в этичности подобных гастролей, учитывая текущую геополитическую обстановку.

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Виктория Иванченко

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