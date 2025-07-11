На Украине снова призвали «отменить» Верку Сердючку

11 июля 2025, 14:44

Продюсер Кондратюк призвал отметить Сердючку из-за песен на русском языке

Андрей Данилко/Верка Сердючка (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Украинского певца Андрея Данилко, более известного по псевдониму Верка Сердючка, необходимо «отменить» из-за исполнения песен на русском языке. С таким заявлением выступил продюсер Игорь Кондратюк в эфире местного шоу.





Напомним, что артист, несмотря на все введённые запреты, исполнил композиции на русском языке в ходе своих выступлений в Одессе и Киеве. После этого уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь обратился в полицию с требованием провести проверку действий артиста.



Сейчас же о поведении Сердючки высказался известный украинский продюсер.





«Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и её русскоязычный репертуар. У него (Данилко – прим. ред) нет мозгов», – заявил Кондратюк.