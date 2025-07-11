На Украине снова призвали «отменить» Верку Сердючку

Продюсер Кондратюк призвал отметить Сердючку из-за песен на русском языке
Андрей Данилко/Верка Сердючка (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Украинского певца Андрея Данилко, более известного по псевдониму Верка Сердючка, необходимо «отменить» из-за исполнения песен на русском языке. С таким заявлением выступил продюсер Игорь Кондратюк в эфире местного шоу.



Напомним, что артист, несмотря на все введённые запреты, исполнил композиции на русском языке в ходе своих выступлений в Одессе и Киеве. После этого уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь обратился в полицию с требованием провести проверку действий артиста.

Сейчас же о поведении Сердючки высказался известный украинский продюсер.

«Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и её русскоязычный репертуар. У него (Данилко – прим. ред) нет мозгов», – заявил Кондратюк.
Он также подчеркнул, что переделать, в частности, композицию «Дольче Габбана» на украинский язык очень просто. Для этого необходимо поменять в двух местах окончания слов. Однако певец этого не сделал, «приравняв себя к нацменьшинству».

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Анастасия Чинкова

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