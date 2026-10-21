Юлия Савичева вышла на сцену после развода и исполнила лирическую композицию

21 октября 2026, 14:33

Юлия Савичева (Фото: Telegram @yuliasavicheva)

Во время церемонии FB «Люди года — 2026» певица Юлия Савичева впервые вышла на сцену после развода и получила неожиданные слова поддержки от Ольги Бузовой, которая вела мероприятие. Об этом сообщает 7Дней.ru.





На мероприятии звезда получила награду в номинации «Поп-рок артист года». Певица исполнила композицию, которая напомнила слушателям её ранние лирические работы — эмоциональную, искреннюю, с той интонацией, что давно стала частью творческого почерка Юлии.

«Выбрала яркий образ, в котором мы попытались объединить дерзость и женственность», — отметила Савичева.