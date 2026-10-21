Певица Линда вышла на сцену и исполнила хиты, которые ей запретили петь
Линда исполнила «Ворону» на премии «Люди года — 2026» вопреки запрету Фадеева
Российская певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) вновь исполнила песню «Ворона», несмотря на запреты продюсера Макса Фадеева.
Как сообщили Общественной Службе Новостей, в оргкомитете ежегодной премии FB «Люди года — 2026», несмотря на судебные разбирательства с Фадеевым, звезда посетила саму церемонию и исполнила свои знаменитые песни.
«Певица Линда, получив титул «Рок-легенда», подтвердила его самым убедительным способом — вышла на сцену и исполнила свои знаменитые хиты. «Я ворона», «Мало огня» и другие композиции с первых нот вызвали восторг публики», — рассказали организаторы.Отмечается, что зал взрывался аплодисментами, гости подпевали, а энергия артистки ещё раз доказала: её песни по-прежнему способны зажечь слушателей.