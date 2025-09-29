«Я их как капитал рассматриваю»: передоз, многомиллионные долги и громкие разводы. Как сын Надежды Кадышевой разрушил карьеру матери
Сын народной артистки РФ Надежды Кадышевой — певец Григорий Костюк — стал активно появляться на концертах матери. Однако публика восприняла это новшество крайне негативно. Фанаты отмечают, что за весь вечер сама певица исполняет лишь 6–8 песен, а остальное время сцена принадлежит её наследнику. Подробнее о том, что творится в семье певицы, расскажет «Радио 1».
Почему зрители невзлюбили сына КадышевойХолодный приём публики стал показательным: попытка певицы передать сыну творческое наследие оказалась провальной. Более того, из-за неприязни к Григорию Костюку поклонники начали массово сдавать билеты на концерты.
Неудачи на сцене дополнились и подпорченной репутацией артиста. Его имя связано с громкими скандалами в личной жизни и финансовыми проблемами.
Брак с племянницей чиновника и скандальный разводВ 2011 году Григорий женился на Анжелике Бирюковой — племяннице заместителя мэра Москвы. Свадьба в усадьбе «Архангельское» с Николаем Басковым в роли тамады была настоящим событием. Однако семейная жизнь быстро превратилась в катастрофу. В 2015 году у пары родился сын Алексей, но спустя два года Костюк ушёл из семьи, просто собрав вещи, пока жена была на прогулке с ребёнком.
«Я тогда испытала невероятную бурю эмоций — муж сбежал без объяснения, а я осталась одна с грудным ребёнком», — рассказывала Бирюкова.Развод проходил тяжело: в 2021 году женщина через суд добилась лишения Григория родительских прав. Он отказался платить алименты и полностью устранился от воспитания сына. Более того, по словам Анжелики, за разрешение на выезд ребёнка за границу Костюк требовал от неё всё большие суммы, которые в итоге достигли миллиона рублей.
Второй брак: развод, долги и ребёнок без отцаВторой женой Григория стала Габриэлла Мерман — дочь банкира Александра Мермана и архитектора Виталии Мерман. Брак продлился более десяти лет, в 2022 году у пары родился сын Леонард. Но через год певец подал на развод. По словам Габриэллы, Григорий так ни разу и не увидел ребёнка, а алименты составляют всего 15 тысяч рублей в месяц, несмотря на то, что артист считается долларовым миллионером.
«Ни Григорий, ни Надежда ни разу не видели ребенка. Малыша, рожденного в первом браке, они видели один раз на праздновании годика. Второй раз — в два годика. Я считаю, это ненормально — не видеть своего ребенка. Для меня это загадка», — заявляла женщина.Она также вспоминала, что уже в медовый месяц поняла характер мужа. Мерман рассказала, как Гриша швырялся деньгами в Дубае, а затем сказал, что у него кредиты и залоги.
«В итоге я осталась на седьмом месяце беременности одна и без денег», — вспоминала она.
Психиатрическая клиника и слухи о зависимостиБывший водитель Кадышевой рассказал, что Костюк дважды проходил лечение в психиатрической клинике. По его словам, артист находился в состоянии сильной прострации, постоянно повторяя одни и те же фразы. Эксперты предполагают, что подобное состояние могло быть следствием употребления запрещённых веществ.
«По ходу передоз был. Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: "Сань, привет". Потом две минуты проходит: "Привет, как дела, Сань?". Еще пять минут прошло, снова: "Ну чего, привет. Как дела?". Кукуха конкретно поехала», — рассказывал шофер.
Долги, аферы и контроль над «Золотым кольцом»Финансовые скандалы сопровождают Костюка на протяжении многих лет. Недавно стало известно, что он получил 70% ООО «Театр "Золотое кольцо"», оставив матери лишь 30%. Хотя учреждение приносит прибыль, на нём висят крупные долги. Сам Костюк утверждает, что проекты в минусе, а театр заложен.
По словам экс-жены Габриэллы, артист задолжал многим людям и постоянно занимал деньги, обещая вернуть. Бизнесвумен Дарья Де Батс заявляла, что Костюк должен около 500 млн рублей, а лично ей — 20 млн, из которых большую часть так и не вернул.
Ранее его обвиняли в махинациях с финансами «Золотого кольца»: он якобы одалживал деньги у ансамбля под предлогом расходов на пиар, но тратил их на личные развлечения.
«Что мне родители? Вот когда наследство оставят — вот тогда да. Я их как капитал рассматриваю», — вспоминал слова сына Кадышевой ее экс-директор Борис Горшков.
Будущее «Золотого кольца» под угрозойАдвокаты отмечают: обладая контрольным пакетом (70%), Григорий Костюк теперь может принимать ключевые решения в театре, вплоть до смены директора и распоряжения имуществом без согласия матери.
Поклонники опасаются, что из-за скандалов вокруг сына под ударом может оказаться и сама карьера Надежды Кадышевой, которая в последние годы переживает вторую волну популярности.