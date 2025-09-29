«Я их как капитал рассматриваю»: передоз, многомиллионные долги и громкие разводы. Как сын Надежды Кадышевой разрушил карьеру матери

29 сентября 2025, 18:13

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Сын народной артистки РФ Надежды Кадышевой — певец Григорий Костюк — стал активно появляться на концертах матери. Однако публика восприняла это новшество крайне негативно. Фанаты отмечают, что за весь вечер сама певица исполняет лишь 6–8 песен, а остальное время сцена принадлежит её наследнику. Подробнее о том, что творится в семье певицы, расскажет «Радио 1».





Содержание Почему зрители невзлюбили сына Кадышевой Брак с племянницей чиновника и скандальный развод Второй брак: развод, долги и ребёнок без отца Психиатрическая клиника и слухи о зависимости Долги, аферы и контроль над «Золотым кольцом» Будущее «Золотого кольца» под угрозой

Почему зрители невзлюбили сына Кадышевой

Брак с племянницей чиновника и скандальный развод

«Я тогда испытала невероятную бурю эмоций — муж сбежал без объяснения, а я осталась одна с грудным ребёнком», — рассказывала Бирюкова.

Второй брак: развод, долги и ребёнок без отца

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)



«Ни Григорий, ни Надежда ни разу не видели ребенка. Малыша, рожденного в первом браке, они видели один раз на праздновании годика. Второй раз — в два годика. Я считаю, это ненормально — не видеть своего ребенка. Для меня это загадка», — заявляла женщина.

«В итоге я осталась на седьмом месяце беременности одна и без денег», — вспоминала она.

Психиатрическая клиника и слухи о зависимости

«По ходу передоз был. Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: "Сань, привет". Потом две минуты проходит: "Привет, как дела, Сань?". Еще пять минут прошло, снова: "Ну чего, привет. Как дела?". Кукуха конкретно поехала», — рассказывал шофер.

Долги, аферы и контроль над «Золотым кольцом»

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)



«Что мне родители? Вот когда наследство оставят — вот тогда да. Я их как капитал рассматриваю», — вспоминал слова сына Кадышевой ее экс-директор Борис Горшков.

Будущее «Золотого кольца» под угрозой