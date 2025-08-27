«Я кинулась в ноги»: Рудковская рассказала, на что пошла ради помощи Алексею Чумакову с операцией

27 августа 2025, 15:42

Яна Рудковская договорилась с хирургом, оперировавшим Алексея Чумакова

Георгий Иващенко и Яна Рудковская на «Новой волне» (Фото: личный архив Георгия Иващенко)

Певец Алексей Чумаков выступил на «Новой волне» в Казани после перенесенной операции. Он сообщил, что его состояние с каждым днем улучшается. Окрепнуть и встать на ноги ему помогла супруга — певица Юлия Ковальчук.





Особую благодарность артист выразил Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Оказалось, они договорились об операции с лучшим врачом.



«Этот хирург Женю (Плющенко – прим.ред) оперировал дважды, сначала был позвоночник, потом шея. Если обычные мировые врачи обещали 6 месяцев восстановление, то через 2 месяца Женя прыгал. К хирургу невозможно попасть и очередь на три года вперёд. К нему люди летят со всего мира. Мне написала Юля Ковальчук о том, что они хотят попасть к нему и не могут. Я кинулась в ноги к Дмитрию Дзукаеву и сказала: "У Леши концерт". Когда Дмитрий посмотрел, сказал, что возьмёт его и через 4 дня он будет стоять на сцене. После операции любым другим хирургом это 2 недели постельный режим», — поделилась подробностями Яна Рудковская в беседе с журналистом Георгием Иващенко.